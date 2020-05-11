Коронавирус в Нальчике, последние новости на 11 мая 2020: число зараженных достигло 1245 человек

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 11 мая 2020: очаги коронавируса выявлены в госпиталях, большое количество медиков заражено COVID-19. Число больных также продолжает расти. Подробности сообщает региональный Минздрав.

По данным на утро 10 мая в КБР зафиксировано 1245 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Плюс 77 заражённых за сутки.

Число летальных исходов почти не растёт. Лишь 3 пациента скончались от коронавируса. 199 человека выписаны из больниц в связи с полным выздоровлением.

На сегодняшний день госпитализированы 296 человек, в том числе 9 детей в возрасте от 3 месяцев до 17 лет - в среднетяжелом состоянии. В реанимации 20 человек, из них 13 в крайне тяжелом состоянии, на аппаратах ИВЛ.

На амбулаторном лечении 254 человека, в том числе 36 детей. Бессимптомно переносят заболевание 493 человека, 107 из них - дети.

17 человек с подозрением на заболевание изолированы в связи с отсутствием жилья для самоизоляции или за нарушение режима самоизоляции.