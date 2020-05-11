Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 11 мая 2020 года

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус на 11 мая 2020 года: подробности распределения числа заражённых по муниципалитетам и районам Ставрополья сообщил губернатор Владимир Владимиров.

По состоянию на утро 11 мая 2020 года в регионе диагностировано 1050 случаев заражения коронавирусной инфекицей. 38 ставропольцев заболели за последние 24 часа. При этом порядка 8% инфицированных — дети. Под наблюдением врачей находится 80 несовершеннолетних.

Власти Ставрополья пока не видят оснований для отмены ограничений, действующих в регионе из-за распространения коронавируса. По этой причине их продлевают до 18 мая.

В Шпаковском районе: Михайловск- 12 чел, с.Надежда-3 чел. В Туркменском районе ряд сел также заразились инфекцией. Так, в ауле Сабан-Антуста -2 чел, поселок Маштак-Кулак- 2 чел, поселок Владимировка-2 человека. В Пятигорске, где введен карантин на сегодняшний день 83 зараженных, в поселке Горячеводский -13 человек.

В Новоселицком районе больше всех заболевших в селе Чернолесское – 23 чел. В Невинномысске – 100 зараженных. В Нефтекумске – 17 человек. В селе Левокумском -16.

В Курском районе больше всех зараженных в селе Эдиссия -4 человека. В селе Кочубеевском -65 человек, в станице Барсуковской – 25. В Георгиевском округе больше всех заболевших в станице Лысогорской – 12 человек.

В Ставрополе – 162 человека.