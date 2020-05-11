Единоразовые выплаты на детей в Ставрополе в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить

Единоразовые выплаты на детей в Ставрополе в 2020 году: рассказываем, кому и какая положена помощь.

Во время обращения к россиянам 11 мая президент Владимир Путин предложил удвоить до 10 тысяч рублей разовую выплату на ребенка в возрасте от 3 до 15 лет. Деньги начнут перечислять с 1 июня. Планируется, что в этом же месяце малоимущие семьи получат по 33 тысячи на ребенка сразу за полгода.

В планах повысить вдвое до 6,7 тысяч и пособие по уходу за детьми и начислять по 5 тысяч рублей семьям, в которых есть дети до 3 лет. Поддержку в стране получат 27 млн человек.

Кроме того, президент заявил о завершении нерабочих дней 12 мая. Массовые мероприятия при этом исключены и для населения старше 65 лет все ограничения сохраняются. В Ставропольском крае режим самоизоляции продлили на неделю до 17 мая.