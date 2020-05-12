Коронавирус в КЧР, последние новости на 12 мая 2020: продлен режим самоизоляции

Коронавирус в КЧР, последние новости на 12 мая 2020: за сутки болезнь подтвердилась еще у 10 жителей. Республика сохраняет лидирующую позицию по наименьшему приросту числа инфицированных COVID-19 среди регионов СКФО.

Как уточнили в Оперштабе республики, общее число случаев выросло до 549. Из них 88 - случаи выздоровления, а три - смертельных.

- 264 человека госпитализированы и получают лечение в полном объеме в стационарах. Остальные проходят лечение в изоляции в соответствии с рекомендациями Минздрава России и находятся под наблюдением врачей, - отметили эксперты штаба.

Где в КЧР обнаружен коронавирус, обозначили на карте:

Информация от оперативного штаба КБР по борьбе с коронавирусом

В числе последних новостей о коронавирусе в КЧР и внесенные главой республики изменения в указ «О введении режима повышеннои готовности». Режим самоизоляции по обновленной информации продлен до 18 мая 2020 года включительно.

Кстати, вот так медики временного госпиталя на базе противотуберкулезного диспансера заступают на очередное дежурство: