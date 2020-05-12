Несовместимые мутации: чеченская девочка шокировала Интернет "инопланетной красотой"

12-летняя Амина Эпендиева прославилась в сети благодаря инопланетной внешности. Образ чеченской девочки отклонился от обычного из-за двух несовместимых генетических мутаций. Фотографии модели выложила у себя на странице местный фотограф Амина, и это сделало ее популярной.

aminaarsakova Фотосессия девочки-альбинос из Чечни

Модели-альбиносы на сегодня - очень частое явление. Но особенность Амины в другом - она смогла совместить отсутствие и избыток меланина, что отразилось на внешности. Так, отсутствие вещества сделало девочку белой во всех отношениях, альбиносом, а избыток - придал глазам разный окрас

aminaarsakova Фотография глаз Амины

Многие подумали, что снимки обработаны в фотошопе. Однако злопыхателей разуверили подписчики, которые знают девочку лично. Они же сказали, что героиня живет в небольшом городе Курчалой и дали ссылку на настоящий аккаунт модели. Оказывается, у нее вполне себе обычная жизнь. 12 мая Амине исполнилось 12 лет, поздравляющим она отвечает на чеченском языке. Подписчиков у нее немного, посты с закрытым сердечком лицом, но комментариев и лайков стало в разы больше. Видимо, теперь девочке придется вести аккаунт старательнее.

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