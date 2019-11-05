Позор или гордость: чеченская певица и телеведущая снялась обнаженной

Чеченская красавица, певица и телеведущая Айза Анохина снялась в эротической фотосессии. Девушка предстала в образе страстной красавицы-домохозяйки, оголив ноги по бедра и плечо. И это далеко не первые провокационные снимки, которыми она радует подписчиков. Кажется, несмотря на свои заявления о том, что она исповедует ислам, Айза не стесняется своей наготы.

abodrova "Домашняя" фотосессия Айзы собрала много откликов в сети

Анохина широко известна на телевидении и в интернете. За свою долгую карьеру девушка успела и побыть ведущей в ток-шоу, и поскандалить, и даже зачитать рэп. Из-за последнего Айза стала особо популярна в сети. Когда девушка выпустила песню, в которой она речитативно унижала своего бывшего мужа, рэпера Гуфа, о телезвезде заговорили и в интернете. Благодаря этому у Анохиной количество подписчиков в Instagram перевалило за отметку в 2,7 миллиона пользователей.

После этого, как и полагается успешному блогеру, Айза стала регулярно радовать свою аудиторию откровенными фотографиями и эпатажными выходками. Анохина, к примеру, очень полюбила тверк и теперь, если и танцует от радости, непременно трясет ягодицами, выпятив их. Так она праздновала победу на шоу "Форт Боярд", повернувшись к ведущему Сергею Шнурову спиной.

aizalovesam Айза гордится своими ягодицами. Настолько, что тверк стал ее победным танцем.

Однако подписчики больше любят Айзу за смелые эротические фотографии. В светском обществе такие снимки бизнесвумен принимают спокойно. При этом на малой родине, в Чечне, к таким выходкам относятся резко негативно.

Хоть Айза и не была в Чечне с начала войны, местные жители до сих пор помнят о ней. Земляки поносили девушку за распущенность, называли ее "позором нации". Часто звезде припоминают брак с Гуфом, который долго увлекался наркотиками.

aizalovesam Откровенные фотосессии не редкость для Айзи. В феврале, например, она отдыхала на Бали и фотографировалась вот так

О своем прошлом чеченка говорит редко и без охоты. Но в одном из интервью заявила:

- Я очень долгое время скрывала, что я чеченка, потому что за это унижали, обзывали. Сейчас я могу сказать: "Да, я чеченка. Чистокровная чеченка, без единой примеси". Но я, наверное, не чеченка по понятиям и в какой-то степени я, может быть, даже позор семьи.

Айза считает, что, получив хорошее образование в Москве, она оторвалась от традиций малой родины. Жизнь в светском обществе полностью поменяла восприятие девушки, которой всё детство читали Коран. Но звезда не печалится — она уверена, что светская культура помогает жить проще, работать эффективней и достигать высоких целей.

aizalovesam Айза нередко появляется в полупрозрачной одежде. Кадры со съемок клипа девушки

Однако от ислама Айза все-таки не отказалась. Но даже в этом чеченка пошла не по правилам - женщинам запрещено трогать Священную Книгу. Сама Айза считает это предрассудком. А в доказательство того, что она верит в Бога, девушка дала первому сыну имя с арабским происхождением.

Несмотря на пренебрежение традициями, девушка смогла избежать тотальной обструкции и ненависти. В комментариях её чаще осуждают за отношение ко второму браку, а сообщения с угрозами и возмущением с Кавказа — редкость.

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