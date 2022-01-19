Больше не Долматова: Айза сменила фамилию после свадьбы Гуфа

Айза снова стала Анохиной. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чеченская телеведущая, блогер Айза после свадьбы экс-супруга Гуфа с Юлией Королевой отказалась от фамилии Долматова.

- Еху! Сменила фамилию. Радуюсь! Теперь только вперед и без оглядки на прошлое! - рассказала Айза своим подписчикам в соцсетях.

Звезда сообщила подписчикам о перемене имени. Фото: официальная страница Айзы в социальных сетях.

Ранее звезда заявляла, что на очередную смену фамилии она решилась, так как не хочет делить фамилию с фриками.

- Мне на самом деле плевать, какая у меня фамилия, но уже хочется отделаться от прошлого. И иметь свою собственную фамилию без единой ассоциации и не делить ее с фриками, - заявила Айза на своей странице в социальных сетях.

Примечательно, что Айза не стала брать свою девичью фамилию - Вагапова, а взяла фамилию второго супруга бизнесмена Дмитрия Анохина с которым была в браке пять лет. Пара разошлась в 2020 году. После развода с Анохиным Айза вернула себе фамилию рэпера Гуфа.

Отвечая на вопросы фолловеров, звезда сообщила, что после каждой перемены имени она меняет детям свидетельства о рождении.

- Сейчас будет четвертый раз, - написала Айза.

Напомним, за Гуфа Айза вышла в 2008 году. В браке родился первый сын звезды Сэми. В 2014 пара со скандалом разошлась. Во втором браке с Дмитрием Анохиным Айза родила второго сына Элвиса. После второго развода у уроженки Чечни был роман с Олегом Майми, который продлился около полугода. Сейчас, по словам Айзы, она старается держать с мужчинами дистанцию.

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