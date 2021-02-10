«Вареник» Айзы Анохиной: фото и подробности скандала со сливом интим-снимков

Айза Анохина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Как появился мем «вареник Айзы Анохиной», в чем суть громкого скандала и почему звезда ни о чем не жалеет? Рассказываем, как бывшая жена Алексея Долматова показала себя, кому изначально предназначались фото, и вспоминаем примеры подобных сливов фотографий звезд.

Телеведушая, светская львица и начинающая исполнительница хип-хопа Айза Анохина активно ведет соцсети. Ее Instagram – это не просто атрибут статусности. Там девушка открыто и честно отвечает даже на самые откровенные вопросы подписчиков и искренне делится мнением по поводу важных и ярких событий. Весной того же года Айза блеснула на телешоу, поэтому количество ее подписчиков на тот момент превышало 2 миллиона.

Взбудораживший общественность инцидент произошел вечером 3 сентября 2020 года и был связан с ее активностью в соцсетях. Чеченская красавица в очередной раз публиковала в «сторис» отчеты с модельных съемок, когда неожиданно промахнулась по кнопкам. И вместо приличных видео, в сеть улетел совсем нескромный снимок. На кадре девушка, раздвинув ноги, во всех подробностях демонстрирует свою женственность.

Не самое приличное фото Айзы Анохиной через пару минут исчезло. Но интернет помнит все. Фанаты, успевшие сохранить пикантные снимки моментально распространили их в сети.

– Я мастер спорта по [фейлам], – написала отреагировала звезда на сотни сообщений, за несколько минут переполнивших её Direct. – Ааааа! Разлучилась с любимым на пару дней. А вообще, подумаешь. Все мы люди. У всех есть письки. Ну да! Случайно нажала не на ту кнопку, [блин]!

Фото, породившее мем «вареник Айзы»

Девушка призналась, что сначала инцидент ее очень смутил. Но, немного подумав, она решила не слишком переживать о том, что уже случилось. Тем более Айза уверена, что снимать себя – более, чем нормально. Фото она собиралась отправить своему возлюбленному Олегу Майями, с которым некоторое время не виделась из-за работы.

Тем временем фанаты устроили гонку комплиментов – увиденное многим очень понравилось. Как только не называли фото: киска, ватрушка, пещерка... Однако внимание самой звезды привлек комментарий про «вареник Айзы». Девушка объяснила поклонникам, что слив фото произошел случайно и не имеет ничего общего с пиар-акцией. А словосочетание стало мемом.

Отметим, что фото звезд нередко становятся достоянием общественности. Хакеры добрались до личных снимков большинства популярных актрис Голливуда. Чаще всего похищения происходили из «облачных» хранилищ, куда копируются все файлы с мобильного телефона.

Так жертвами сливов фото становились Скарлетт Йохансон, Дженифер Энистон, Эмма Уотсон, Кара Делевинь, Энн Хэтэуэй и другие самые желанные красотки.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Жениться не буду»: Олег Майами отказался от свадьбы с Айзой после слива интим-фото

Слив интим-фото Айзы Анохиной взорвал интернет: чеченская звезда и экс-супруга рэпера Гуфа совершенно случайно выложила в Stories снимок собственных гениталий. После этого девушке пришлось наслушаться комментариев про «отличный вареник» и прочих сомнительных комплиментов (подробности).