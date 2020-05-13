Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 13 мая 2020: в крае растет число умерших

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 13 мая 2020: до 17 мая включительно продлен режим самоизоляции.

На 12 апреля в регионе зафиксировано 1125 случая заболевания коронавирусом: 23 пациента находятся в тяжелом состоянии.

- Мы не должны забывать о мерах безопасности, несмотря на то, что в Ставропольском крае, как и по стране, постепенно начинается ослабление режима самоизоляции. Угроза заразиться коронавирусом по-прежнему актуальна, о чем говорят ежедневные цифры статистики с числом заболевших в нашем регионе, - отметила представитель Минздрава.

Сейчас в Ставропольском крае наблюдается рост численности детей, зараженных коронавирусом. На сегодняшний день это число достигло 93.

Росту способствуют праздники и наступление теплых дней. Дети стали чаще выходить на улицу.

Однако родителям необходимо помнить, что никаких послаблений в реализации ограничительных мер по самоизоляции в период распространения коронавируса быть не должно.