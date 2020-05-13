2020-05-13T11:29:00+03:00
Общество

В Чечне после заражения коронавирусом скончался замглавврача станции скорой помощи

Медику было всего лишь 37 лет
Ася АСРЯН
Поделиться:
Медику было всего лишь 37 летМедику было всего лишь 37 летФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В одной из городских больниц чеченской столицы 12 мая от коронавирусной инфекции скончался заместитель главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи Рамзан Айдамиров.

Медику было всего лишь 37 лет.

Уточняется, что он умер в больнице, заразился во время работы с больными коронавирусом. Коллеги умершего выражают соболезнования родным и близким Айдамирова.

Фото: пресс-служба республиканского Минздрава

Фото: пресс-служба республиканского Минздрава

По их словам, умерший был один из самых ярких и ценных членов коллектива. Медик умел спокойно и эффективно решать самые сложные задачи и добиваться максимальных результатов.

Власти региона подчеркнули, что врачи, не жалея себя, борются с болезнью, с начала эпидемии они не могут вернуться к своим семьям, чтобы не заражать близких. Они призвали население сохранять режим самоизоляции, чтобы избежать новых заражений.

В Чечне, по данным республиканского Минздрава, коронавирус выявлен у 813 человек, из них 466 выписано с выздоровлением, 9 скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В КБР умер седьмой пациент с коронавирусом
На Ставрополье появится более 140 дорожных знаков
На Ставрополье руководитель предприятия хотел сэкономить на выплатах бухгалтеру
На Ставрополье 13 мая ожидаются сильные дожди, гроза, град
«Работаем на износ»: губернатор Ставрополья прокомментировал инцидент в Новоселицком психоневрологическом интернате
На Ставрополье женщина пришла на торжество к другу и обокрала его
В Ставрополе в ДТП пострадала годовалая девочка
На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 1176 человек
На Ставрополье еще у 51 человека выявили коронавирус
481 человек умер от вирусной пневмонии в Дагестане
8 кандидатов претендуют на пост главы Пятигорска
Миндрав Ставрополья: «Угроза коронавируса не ослабла»
"Ахмат" уволит больше десяти футболистов из-за коронавируса
Губернатор Ставрополья сообщил об изменениях режима ограничений по COVID - 19
В КЧР накрыли подпольный цех по переделке оружия
В Северной Осетии выстроились очереди из желающих получать двойные выплаты на детей
Стало известно, в каком городе умер еще один пациент с коронавирусом на Ставрополье
На Ставрополье вдвое увеличат размер пособий по уходу за первым ребенком до 1,5 лет
В Кисловодске откроют национальный парк и городской рынок
На Ставрополье волонтеры раздали почти 200 тысяч продуктовых наборов
На Ставрополье возобновили работу междугородние маршрутки
На Ставрополье переоборудование машины на газ станет дешевле
На Ставрополье пьяный водитель пытался спровоцировать конфликт с полицейскими
На Ставрополье банда вымогателей требовала 5 млн рублей у бизнесмена
В Пятигорске возобновят работу четыре рынка
На Ставрополье для медиков создали необходимые условия безопасности