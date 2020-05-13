В Чечне после заражения коронавирусом скончался замглавврача станции скорой помощи

В одной из городских больниц чеченской столицы 12 мая от коронавирусной инфекции скончался заместитель главного врача Республиканской станции скорой медицинской помощи Рамзан Айдамиров.

Медику было всего лишь 37 лет.

Уточняется, что он умер в больнице, заразился во время работы с больными коронавирусом. Коллеги умершего выражают соболезнования родным и близким Айдамирова.

Фото: пресс-служба республиканского Минздрава

По их словам, умерший был один из самых ярких и ценных членов коллектива. Медик умел спокойно и эффективно решать самые сложные задачи и добиваться максимальных результатов.

Власти региона подчеркнули, что врачи, не жалея себя, борются с болезнью, с начала эпидемии они не могут вернуться к своим семьям, чтобы не заражать близких. Они призвали население сохранять режим самоизоляции, чтобы избежать новых заражений.

В Чечне, по данным республиканского Минздрава, коронавирус выявлен у 813 человек, из них 466 выписано с выздоровлением, 9 скончались.