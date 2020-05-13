2020-05-13T11:29:18+03:00
Политика

Аккаунты Рамзана Кадырова в Instagram удалили из-за санкций против него

Под раздачу попали и другие политики Чечни
Антон ШАПОВАЛОВ
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Фото: пресс-служба главы ЧечниФото: пресс-служба главы Чечни
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Страницы Рамзана Кадырова в Instagram в майские выходные были заблокированы. К такому решению пришла администрация Facebook, которая управляет социальной сетью. Причина удаления - санкции против главы Чечни. Под горячую руку попали некоторые соратники руководителя региона: например, спикер Парламента Чеченской Республики Магомед Даудов.

Отметим, что это не первый случай, когда Кадырова удаляют из Instagram. В 2017 году, после публикации "списка Магнитского", в котором оказался лидер Чечни, его страницу тут же заблокировали. Кадыров назвал такую меру "мышиной возней США". И в 2018 году заблокировали еще один его профиль.

Впоследствии появились десятки аккаунтов главы Чечни, от некоторых из них властям приходилось публично отказываться. Многие местные чиновники также добавляли в никнейм аккаунта "za" или "za_kra" ("за Кадырова Рамзана Ахматовича - прим.ред.) в знак солидарности руководителю республики.

Официальной позиции Кадырова по ситуации пока нет. Однако министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров уже отшутился на этот счет.

- Вот так примерно Рамзан Кадыров реагирует на разного рода санкции, политическое давление, угрозы и, в частности, на блокировку аккаунтов в Instagram, якобы принадлежащие ему лично, - написал Умаров, прикрепив видео.

Реакция Кадырова на блокировку аккаунтов в Instagram (по версии министра).Видео: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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