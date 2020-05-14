2020-05-13T19:11:39+03:00
Общество

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 14 мая 2020: заразу нашли в 96 населенных пунктах

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Нальчике на 14 мая 2020 года
Евгения СОКОРЕВА
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Число больных растет ежесуточноЧисло больных растет ежесуточноФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Нальчике, последние новости на 14 мая 2020: в городе прибавилось 45 случаев заражения. Общее число больных в Нальчике выросло до 476 человек.

Вместе с этим коронавирусная инфекция продолжает распространяться: всего в КБР 1475 пациентов с подтвержденным COVID-19. Заразу нашли в 96 населенных пунктах. Выздоровели от коронавируса 285 человек, скончались - семеро.

Медицинскую помощь в госпиталях получают 324 жителя. Из них 112 - в госпитале на базе Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, 193 - в госпитале, развернутом в Городской клинической больнице №1 и еще 19 - в госпитале, который открылся недавно в Центральной районной больнице городского округа Прохладный.

Общее число протестированных жителей подбирается к отметке 2,7 тысяч. Контактировавших с больными - 2017 человек. Все они изолированы дома и проходят обследование на COVID-19.

На амбулаторном лечении остаются 304 человека, из них 39 - дети. А бессимптомно переносят 555 человек, среди которых 132 ребенка.

"КП" следит за последними новостями о коронавирусе в Нальчике и КБР.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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