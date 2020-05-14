2020-05-13T19:26:10+03:00
Общество

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 14 мая 2020 года

"КП" рассказывает, где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус
Евгения СОКОРЕВА
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Ставрополь лидирует по числу больныхСтаврополь лидирует по числу больныхФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: расширили список до сел.

Скандал в закрытом на карантин интернате и возможные послабления на Ставрополье: коронавирус на Северном Кавказе

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Основываясь на информации регионального Роспотребнадзора, рассказываем о населенных пунктах с наибольшим числом инфицированных.

Ставрополь – 166

Невинномысск – 107

Пятигорск – 97

Кочубеевское – 76

Иноземцево – 38

Кисловодск – 29

Чернолесское (Новоселицкий район) – 26

Барсуковская (Кочубеевский район) – 25

Ессентуки – 22

Левокумское – 22

Зеленокумск – 20

Буденновск – 20

Нефтекумск – 20

Георгиевск – 17

Казьминское (Кочубеевский район) – 17

Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 16

Горячеводский поселок – 14

Ивановское (Кочубеевский район) – 13

Михайловск – 12

Казьминское (Кочубеевский район) – 12

Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 12

Благодарный – 11

Грушевское (Александровский район) – 11

Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 10

Иргаклы (Степновский район) – 10

Арзгир – 10

Минеральные воды – 9

Архангельское (Буденновский район) – 9

Урожайное (Левокумский район) – 9

Заветное (Кочубеевский район) – 8

Степное (Степновский район) – 8

Долиновка (Новоселицкий район) – 7

Каясула (Нефтекумский горокруг) – 7

ИСТОЧНИК KP.RU

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