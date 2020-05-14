Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 14 мая 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: расширили список до сел.
Скандал в закрытом на карантин интернате и возможные послабления на Ставрополье: коронавирус на Северном Кавказе
Основываясь на информации регионального Роспотребнадзора, рассказываем о населенных пунктах с наибольшим числом инфицированных.
Ставрополь – 166
Невинномысск – 107
Пятигорск – 97
Кочубеевское – 76
Иноземцево – 38
Кисловодск – 29
Чернолесское (Новоселицкий район) – 26
Барсуковская (Кочубеевский район) – 25
Ессентуки – 22
Левокумское – 22
Зеленокумск – 20
Буденновск – 20
Нефтекумск – 20
Георгиевск – 17
Казьминское (Кочубеевский район) – 17
Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 16
Горячеводский поселок – 14
Ивановское (Кочубеевский район) – 13
Михайловск – 12
Казьминское (Кочубеевский район) – 12
Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 12
Благодарный – 11
Грушевское (Александровский район) – 11
Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 10
Иргаклы (Степновский район) – 10
Арзгир – 10
Минеральные воды – 9
Архангельское (Буденновский район) – 9
Урожайное (Левокумский район) – 9
Заветное (Кочубеевский район) – 8
Степное (Степновский район) – 8
Долиновка (Новоселицкий район) – 7
Каясула (Нефтекумский горокруг) – 7
ИСТОЧНИК KP.RU