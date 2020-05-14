В Ингушетии ищут последнюю банду, причастную к теракту в "Домодедово"

В Сунженском районе Ингушетии, недалеко от границы с Чечней, силовики приступили к поимке одной из последних группировок боевиков. Банду возглавляет "амир Хамзат", или Аслан Бютукаев, который вместе с Доку Умаровым взял на себя ответственность за теракт в аэропорту "Домодедово" в 2011 году. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="378" height="284" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/439808" frameborder="0"></iframe> Первые минуты после взрыва в Домодедово.В понедельник, 24 января во второй половине дня в зале международных вылетов аэропорта Домодедово прогремел взрыв. Его инициировал террорист-смертник, который смешался с толпой встречающих.

По предположению силовиков, члены лесной банды Бютукаева могут прятаться в долинах рек Асса и Фортанга. В связи с этим власти закрыли леса для обычных жителей. Такое решение принял глава Сунженского района Магомед Дзейтов после совещания с начальником местного отдела ФСБ России и руководителями поселений. Местным жителям рекомендовали понимающе отнестись к деятельности правоохранительных органов и не выходить на запретные территории.

В настоящее время сотрудники прочесывают зону около реки Асса. О результатах пока не сообщается.

Напомним, Аслан Бютукаев и Доку Умаров - фигуранты уголовного дела. Их считают виновными в совершении теракта в аэропорту "Домодедово" 24 января 2011 года. Тогда смертник Магомед Евлоев подорвал себя, находясь среди встречающих. В результате взрыва погибли 37 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="380" height="286" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/439838" frameborder="0"></iframe> Аэропорт "Домодедово" в ночные часы после теракта.Михаил ФРОЛОВ

Сразу после теракта лидеры ОПГ выпустили видео, на котором взяли на себя ответственность за происшествие. Следственный комитет России еще до задержания обвинил Бютукаева в создании устойчивой вооруженной группы и преступного сообщества.