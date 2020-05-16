2020-05-15T12:52:02+03:00
Общество

Коронавирус в Нальчике, последние новости на 16 мая 2020: в госпиталях 357 человек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Нальчике на 16 мая 2020 года
Евгения СОКОРЕВА
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Рассказываем о числе больных в КБРРассказываем о числе больных в КБРФото: Андрей АБРАМОВ
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Коронавирус в Нальчике, последние новости на 16 мая 2020: что изменилось за последние 24 часа в городе и республике.

За сутки в КБР на COVID-19 протестированы 806 человек. Общее число проверенных жителей перевалило за 25 тысяч. В том числе 1619 подтвержденных случаев заражения коронавирусом (за сутки + 71). Выздоровевших – 319 (за сутки +9). Умерших – 7.

В госпиталях №1 и №2 города Нальчика и госпиталя №2 в Прохладненском горокруге лечатся 357 пациентов с коронавирусом. Дома под медицинским наблюдением находятся 1998 человек (за сутки +1), имевших контакты с зараженными людьми. Они сдают тесты, проходят КТ. Еще 320 жителей с COVID-19 получают лечение амбулаторно, а бессимптомно болезнь переносят 616 человек.

В провизорном госпитале «Межрайонной многопрофильной больницы» города Нарткала изолированы 9 жителей. Еще 14 человек - в обсерваторе (Гериатрическии центр).

"КП" следит за последними новостями о коронавирусе в Нальчике и КБР.

Рост смертности, расследование самоубийства и запуск санаториев: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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ИСТОЧНИК KP.RU

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