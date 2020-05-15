2020-05-15T13:55:34+03:00
Происшествия

«Аппаратов ИВЛ катастрофически не хватает»: в Северной Осетии, где прошел стихийный митинг, переполнились госпитали

Заместитель главного врача рассказала, в какой трудной ситуации оказались медики [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Больницы не справляются с потоком пациентовБольницы не справляются с потоком пациентов
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В Северной Осетии не хватает аппаратов ИВЛ и коек для больных коронавирусом. Это при том, что с легким течением пневмонии никого не госпитализируют, как делали это раньше.

Заместитель главного врача Республиканской клинической больницы скорой помощи Алла Цкаева рассказала в эфире «Осетия-Ирыстон», что их госпиталь и стационар Республиканской клинической больницы переполнены, а число пациентов продолжает расти.

Врач рассказала о переполненных госпиталях и стрессе медиков.

- Работать медикам приходится в очень сложных условиях. Это огромный стресс, связанный с потоком крайне тяжелых пациентов. За последние две недели этот поток значительно увеличился. В связи с этим стационары РКБСМП и РКБ – переполнены. Из 130 реанимационных коек в РКБСМП задействованы все, а 25 человек находятся на ИВЛ, - заявила врач.

С ее слов, накануне в стационаре госпиталя находились 440 пациентов. Из-за того, что мест на всех не хватило, часть больных увезли в Ардонскую Центральную районную больницу.

И как отметила заместитель главврача, несмотря на помощь федерального центра, «аппаратов ИВЛ катастрофически не хватает».

По официальной информации Минздрава РСО-Алания, на 15 мая в стационарах Северной Осетии 879 пациентов (+110 за сутки) с подтвержденным статусом COVID-19. А всего коронавирус нашли у 2016 человек (+73 за сутки). Из них

76 - проходят лечение в Республиканской клинической больнице скорой помощи, в том числе направленные на долечивание в Ардонскую ЦРБ. Еще 16 человек лечатся в Республиканской детской клинической больнице, 14 пациентов в Республиканской клинической больнице и четверо - в Правобережной центральной районной клинической больнице Беслана.

По данным оперативного штаба, в республике зарегистрировано 903 случая выздоровеления от COVID-19 и 14 летальных случаев. Еще 989 человека находятся на домашнеи изоляции под медицинским наблюдением, как «контактные» с инфицированными.

Напомним, что глава республики Вячеслав Битаров в эфире федерального телеканала допустил связь роста числа больных коронавирусом с несанкционированным митингом на площади Владикавказа 20 апреля. Напомним, в стихийной акции против самоизоляции приняли участие почти 2 тысячи человек.

Больше 1000 человек собрались. Люди продолжают приходить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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