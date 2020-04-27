«Допрыгались!»: после стихийного митинга во Владикавказе число больных корнавирусом выросло втрое

В Северной Осетии за неделю число больных коронавирусом увеличилось втрое – со 145 до 549 случаев. Всего за сутки статус COVID-19 подтвердился у 148 человек. Роспотребнадзор республики уже заявил – таковы последствия беспечности населения, нарушающего самоизоляцию. В том числе подчеркивают: «Могло повлиять посещение массовых мероприятий – участие в митинге 20 апреля».

Больше 1000 человек собрались. Люди продолжают приходить.

- 421 человек находится на амбулаторном лечении, 66 человек проходят лечение в медучреждениях республики, - уточняют информацию по общей статистике специалисты Роспотребнадзора РСО-Алания. – Еще 60 человек выздоровели, двое – скончались.

Стихийный митинг 20 апреля собрал на площади Владикавказа около 2 тысяч человек – по официальной информации республиканского МВД. Люди требовали свободы перемещения и открытия школ с предприятиями. Скандировали за освобождение идейного вдохновителя «народного схода» Вадима Чельдиева и прогоняли правительство в отставку. С собравшимися лично общался глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Объяснял жителям, что самоизоляция – единственное «средство» от коронавируса. Но митингующих ответ не устроил.

Вадим Чельдиев стал идейным вдохновителем митинга во Владикавказе.

Через несколько часов уговоров разойтись по домам людей разгоняли силовики. В столкновениях с недовольными пострадали 13 сотрудников местной Росгвардии и МВД. Пятеро – попали в больницу с перебитыми ногами. Уже возбуждено уголовное дело по факту произошедшего (по статьям 213 УК РФ и 318 УК РФ) и разыскиваются хулиганы, применившие насилие против представителей власти.

В тот же вечер, 20 апреля, главный врач Республиканской больницы во Владикавказе заявил о будущей гуманитарной катастрофе в республике. Практически никто в толпе не носил медицинскую маску. По кадрам с несанкционированного митинга видно, что и про социальную дистанцию речи не идет.

"Люди будут умирать": главврач больницы во Владикавказе - о последствиях митинга.

- Достаточно всего одного зараженного человека, и вся толпа будет «контактная». Если из всех присутствующих хотя бы 10% заболеют, они переполнят республиканские клиники. Никаких больниц не хватит. Люди будут умирать, не дождавшись медицинской помощи, - сказал Астан Митциев.

Кстати, знаменитый в республике оперный певец Вадим Чельдиев уже арестован за распространение фейков о COVID-19 и подстрекании к массовым акциям. Пока ведется следствие, активист находится под стражей в Пятигорске.

- Допрыгались! – негодуют местные из-за новости о резком скачке заболеваемости. - Где все те, кто весь месяц кричал, что вируса нет?!

Отставка министра, арест мэра и рост смертельных случаев: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

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