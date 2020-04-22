После митинга во Владикавказе пострадали 13 полицейских и росгвардейцев: возбуждено дело

Стихийный митинг во Владикавказе обернется уголовными делами для самых «активных» участников. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе следственного комитета РСО-Алания, устанавливаются личности всех, кто жестко саботировал требование покинуть площадь и ввязывался в драку с полицейскими и росгвардейцами. Пока же дела возбуждены «по факту» применения насилия по статьям 213 УК РФ (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, исполняющему обязанности по охране общественного порядка) и 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей). Идут оперативно-розыскные мероприятия.

Силовики разгоняют толпу, кидающую предметы , похожие на камни.

В республиканском СК подчеркнули, что в несогласованном митинге приняли участие около 2 тысяч человек. Хотя администрация заявляла всего о 200 участниках. Также в следственном комитете отметили, что «митингующими публично были выдвинуты требования об отставке главы и правительства Республики Северная Осетия-Алания». Напомним, что вместе с тем толпа отказывалась соблюдать режим самоизоляции и настаивала на открытии школ, магазинов и предприятий.

Больше 1000 человек собрались. Люди продолжают приходить.

- Сотрудники подразделений Росгвардии и МВД по РСО-Алания, прибывшие к месту проведения массового мероприятия, неоднократно предупредили собравшихся о незаконности их действий и потребовали разойтись. Однако митингующие никак не отреагировали. Тогда сотрудники правоохранительных органов предприняли попытку вытеснить их при помощи специальных средств в виде противоударных щитов. После этого, неустановленные следствием лица, не желая быть задержанными и привлеченным к административной ответственности за совершенное ими правонарушение и принудительно удаленными с площади, грубо нарушая общественный порядок, применили физическое насилие в отношении тринадцати сотрудников Росгвардии и МВД, причинив им телесные повреждения, - комментируют в СК РСО-Алания.

Идейного вдохновителя стихийного митинга – оперного певца Вадима Чельдиева, суд накануне арестовал. Хотя СК заинтересовался им еще 6 апреля. Уже тогда на Чельдиева во Владикавказе завели дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Общественник через социальные сети призывал земляков не верить в COVID-19. Задержали активиста в Санкт-Петербурге 17 числа и отправили в родную Северную Осетию. Будучи под следствием Вадим Чельдиев бросил клич собраться 20 апреля на «народный сход» в знак протеста против режима самоизоляции и борьбы с коронавирусом.

Вадим Чельдиев арестован на 2 месяцаФото: СОЦСЕТИ

Власти митинг не согласовали, но знали, что он состоится. Еще утром 20 числа местные снимали на телефон приехавшие в центр города автозаки и готовящийся патруль Росгвардии. На площадь «Свободы» протестующие пошли днем. Им препятствовала полиция: людей просили вернуться домой, были задержания. Но к месту «схода» добрались почти все, кто хотел. Тысячная толпа пришла к зданию правительства большим сборищем – без медицинских масок, плечом к плечу. Несколько часов участники выкрикивали требования: «Откройте школы!». Звучало: «Свободу Чельдиеву!» Лично к митингующим выходил глава республики Вячеслав Битаров, который заявил, что режим самоизоляции придумал не он – это единственное «средство» борьбы с коронавирусом. А судьба Вадима Чельдиева зависит от решения компетентных органов, которые ведут следствие. Собравшихся такой ответ не устроил. Расходиться по домам никто не хотел. Уже вечером в ход пошли меры «вытеснения», предпринятые сотрудниками Росгвардии и МВД республики.

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Кстати, 7 апреля «науськанные» Вадимом Чельдиевым жители Владикавказа пытались обманом проникнуть в Республиканскую больницу на карантинную зону, чтобы лично увидеть больных COVID-19 пациентов. О чем Вадим Чельдиев потом рассказывал у себя в Instagram, ставя этих людей в пример остальным.

Во Владикавказе митинг уже назвали «мощным очагом разноса коронавирусной инфекции». Последствия которого могут обернуться катастрофой для всей республики.

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На 22 апреля число больных коронавирусом в Северной Осетии выросло на 31 случай до 242.

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