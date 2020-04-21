Во Владикавказе суд арестовал идейного вдохновителя несанкционированного митинга против самоизоляции – оперного певца Вадима Чельдиева

Пользующийся большой популярностью в Северной Осетии оперный певец Вадим Чельдиев арестован Ленинским судом Владикавказа. Активиста, известного своими призывами к землякам не верить в существование коронавируса, подозревают в подстрекании к участию в массовых акциях, распространении фейковой информации об эпидобстановке в республике и применении насилия против представителя власти. Ходатайство об аресте в суд направил следственный комитет РСО-Алания. Вадима Чельдиева заключили под стражу на 2 месяца, а также оштрафовали на 75 тысяч рублей за злоупотребление свободой массовой информацией.

Сам общественник уже протестует и в ответ объявил голодовку. Чельдиева задержали в Санкт-Петербурге 17 апреля и вернули в родную Северную Осетию, где в отношении него еще 6 числа завели уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

У себя на странице в Instagram Вадим Чельдиев обвинял власти и врачей республики во лжи, доказывая, что в Северной Осетии нет больных коронавирусом, потому что сам вирус COVID-19 выдуман для нарушения прав и свобод граждан. В пример остальным он выкладывал ролики земляков, обманом пробовавших пробраться в госпиталь с инфицированными. Называл таких людей «патриотами» и призывал всех следовать их примеру неповиновения предписаниям Роспотребнадзора.

Вадим Чельдиев стал идейным вдохновителем митинга во Владикавказе.

Накануне митингующие во Владикавказе вышли на площадь «Свободы» с требованием прекратить режим самоизоляции. Тысячная толпа стояла плечом к плечу, игнорируя требование соблюдать социальную дистанцию. В медицинских масках были единицы. Главный врач Республиканской больницы во Владикавказе позже выступил с обращением. Астан Митциев заявил, что республику ждет катастрофа:

- Люди, не осознавая, что их используют в политических мотивах, пришли и устроили мощный очаг разноса коронавирусной инфекции. Достаточно всего одного зараженного человека, и вся толпа будет «контактная». Если из всех присутствующих хотя бы 10% заболеют, они переполнят республиканские клиники. Никаких больниц не хватит. Люди будут умирать, не дождавшись медицинской помощи.

В Кремле также отметили, что незаконный митинг опасен с «эпидемиологической точки зрения». Но Дмитрий Песков добавил, что властям следует «внимательно прислушиваться к тому, что говорят люди».

Бунт во Владикавказе, больные дети и первые дни карантина в Пятигорске: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

На 21 апреля в Северной Осетии зарегистрировано 211 случаев заболевания COVID-19 (+34 за сутки). В их числе две смерти и 18 случаев выздоровления.

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В медицинских масках – единицы. Про социальную дистанцию даже речи не идет. Слышны выкрики: «Откройте школы!» (подробности).