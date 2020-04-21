В Кремле митинг во Владикавказе назвали незаконным, но дали совет «прислушаться к людям»

Пресс-секретарь Владимира Путина назвал «незаконны» произошедший накануне митинг во Владикавказе (Северная Осетия). В разговоре с журналистами Дмитрий Песков подчеркнул это первым делом, а затем добавил: «Главное, она может иметь негативные последствия с эпидемиологической точки зрения».

Больше 1000 человек собрались. Люди продолжают приходить.

На кадрах с площади «Свободы» видно, люди стояли плечом к плечу. Еще и без масок. Главный врач больницы во Владикавказе уже заявил: если заразятся хотя бы 10% участников протеста, «никаких больниц не хватит».

"Люди будут умирать": главврач больницы во Владикавказе - о последствиях митинга.

- Люди будут умирать, не дождавшись медицинской помощи, - подчеркнул Астан Митциев.

Впрочем, в Кремле дали совет властям: «Важно внимательно прислушиваться к тому, что говорят люди».

Глава Северной Осетии назвал участников протеста «несознательными гражданами», а их поведение – «безответственным отношением», ставящим под угрозу жизни людей.

Напомним, что Вячеслав Битаров был на площади и вел переговоры с недовольными жителями. Толпа скандировала за отмену режима самоизоляции и требовала открыть школы и предприятия. Глава республики несколько раз объяснил, что предписание «сидеть дома» – единственное средство от коронавируса.

Силовики разгоняют толпу, кидающую предметы , похожие на камни.

Участники акции не хотели этого слышать и своим поведением доказывали, что отказываются верить в существование COVID-19 и угроз, что несет заболевание. Именно здесь, во Владикавказе, местные пытались прорваться на карантинную территорию больницы, чтобы увидеть больных коронавирусом пациентов.

На 21 апреля в республике выявлено 211 случаев заболевания COVID-19 (+34 за сутки). В их числе два летальных исхода и 18 случаев выздоровления.

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