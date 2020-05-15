«Вышел из комы, но не говорит»: состояние отца Хабиба после инсульта остаётся тяжёлым

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова вышел из комы после инсульта. К сожалению, пока знаменитый тренер Абдулманап Нурмагомедов даже не начал говорить. Подробности «КП - Северный Кавказ» сообщили источники из числа знакомых семьи.

По последней информации, состояние Абдулманапа Нурмагомедова частично стабилизировалось. Тренер вышел из комы после инсульта, который перенёс 3 мая. Ухудшение произошло на фоне пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией.

Собеседник подчёркивает, что известный тренер первое время не слишком внимательно относился к ухудшению самочувствия. Только когда его самочувствие серьёзно ухудшилось, он всё-таки решил обратиться к врачам. К этому моменту из-за COVID-19 у Абдулманапа Магомедовича развилась пневмония.

Несмотря на все показания для проведения тестов, отец Хабиба наотрез отказывался проверяться на коронавирус. В больнице ему был прописан постельный режим. Но тренер, привыкший во всём полагаться на свой спортивный опыт, решил нарушить указания врачей и каждый день занимался зарядкой. К несчастью, через несколько дней его состояние ухудшилось.

2 мая Хабиб организовал частный рейс и Абдулманапа перевезли из инфекционной больницы Махачкалы в один из госпиталей Подмосковья. Там сразу же провели тесты и подтвердили коронавирус. На следующий день из-за тромбоза известный тренер пережил инсульт и был введён в медикаментозную кому. Несмотря на выход из неё, состояние Нурмагомедова-старшего до сих пор оценивается, как крайне тяжёлое.

Отметим, что в трудный момент Хабиб получил неожиданную поддержку от заклятого соперника. Конор Макгрегор, узнав о болезни отца спортсмена, написал пост с самыми тёплыми пожеланиями, подчеркнул, что молится за Абдулманапа и назвал его «одним из самых выдающихся тренеров в истории смешанных единоборств».

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