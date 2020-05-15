2020-05-15T16:55:48+03:00
Происшествия

Кровная месть за грушу: банда беглых боевиков напала на ритуальное дерево в Ингушетии

Бандиты улизнули из зоны КТО и уничтожили святыню влиятельной исламской секты
Андрей ФАДЕЕВ
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Фото: кадр видео / фото Аслана Батюкаева из WikimediaФото: кадр видео / фото Аслана Батюкаева из Wikimedia
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В Ингушетии одна из последних террористических группировок сумела сбежать из зоны контртеррористической операции и осквернила грушевое дерево, являющееся ритуальной святыней влиятельного клана баталхаджинцев. Теперь боевикам грозит не только арест, но и кровная месть.

13 мая в Сунженском районе Ингушетии, на границе с Чечнёй был введён режим контртеррористической операции. В ходе КТО силовики планировали накрыть одну из последних ячеек террористической группировки «Имарат Кавказ»*, скрывающихся в лесах республики. Её возглавляет бывший приспешник Доку Умарова, чеченский террорист Аслан Бютукаев, также известный как амир Хамзат.

Боевики уничтожают одну из трёх святынь секты баталхаджинцев.

Как сообщил источник «КП - Северный Кавказ» в силовых структурах региона, боевикам удалось на машине ускользнуть из района проведения КТО. На автомобиле они выехали в ближайший Назрановский район. Более того, террористы совершили нападение на святыню самой влиятельной секты Ингушетии — священную дикую грушу Батал-Хаджи Белхороева в селе Яндаре.

— Они расстреляли камеры наблюдения и ближайшие фонари, после чего с помощью бензопилы спилили грушу, — сообщил собеседник.

Пока силовики продолжают поиски банды в Назрановском районе, члены секты баталхаджинцев готовят месть боевикам. Ритуальное дерево было местом проведения важной духовной исламской практики — зикра. По легенде, под ним молился сам Батал-Хаджи Белхороев. Террористам, вероятнее всего, будет объявлена кровная месть.

Дикая груша — одна из трёх главных святынь секты баталхаджинцев Фото: СОЦСЕТИ

Дикая груша — одна из трёх главных святынь секты баталхаджинцевФото: СОЦСЕТИ

Напомним, что, по версии следствия, жертвой мести баталхаджинцев стал убитый прошлой осенью в Москве начальник Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев. Силовика застрелили во дворе одного из домов вместе с родным братом, попытавшимся броситься на помощь. Считается, что мотивом стала месть за смерть главы общины Ибрагима Белхороева.

*«Имарат Кавказ» — запрещённая на территории Российской Федерации террористическая организация

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ИСТОЧНИК KP.RU

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