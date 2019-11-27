Кровная месть, религиозная секта, четверо подозреваемых: убийство главы ЦПЭ Ингушетии полностью раскрыто

Убийство главы Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева полностью раскрыто. Мотив преступления — кровная месть за убийство главы влиятельного клана. Четверо подозреваемых уже задержаны. Ещё один, предполагаемый исполнитель, скрылся от правосудия в Турции.

Заказное убийство, произошедшее 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве удалось раскрыть благодаря камерам наблюдения и системе регистрации передвижения автотранспорта «Поток». По версии следствия, всё происходило так: киллера Курейшу Картоева и его сообщника Ахмеда Арапиева «подбросил» на место преступления ингушский таксист Гелани Костоев. Появления Ибрагима Эльджаркиева ждали в машине. Увидев цель, убийца сорвался с места, вытащил пистолет и в упор расстрелял силовика. Второй жертвой стал Ахмед Эльджаркиев, который, выскочив из машины, попытался спасти брата. Сотрудника одной из Московских клиник Курейша Картоев также расстрелял на месте. После чего сбежал с места преступления и вернулся в такси.

Преступники продумали план отступления: на авто был прикреплён номер другого, очень похожего внешне, автомобиля. Поэтому в первые часы полиция шла по ложному следу. Однако, благодаря камерам и системе «Поток», такси удалось найти. Как сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах, сначала ингушский таксист Гелани Костоев полностью отрицал свою причастность к преступлению. Но во время допросов раскололся, рассказав, с кем и зачем ехал на Академика Анохина. Его слова подтвердил биллинг телефонов.

Следком возбудил уголовное дело по факту убийства начальника ЦПЭ Ингушетии.

11 ноября Басманный суд Москвы арестовал Костоева. Ему вменяют «Убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «незаконное хранение оружия, совершенное организованной группой».

Арапиева и Картоева тут же объявили в розыск. Удалось выяснить, что они пытаются скрыться на Кавказе. 15 числа с той же формулировкой был заочно арестован Курейша Картоев. А 21 ноября в пригороде Назрани попался Ахмед Арапиев. На следующий день — арест по тем же двум статьям.

После этого следствие начало искать заказчиков преступления. Под подозрение попали несколько влиятельных членов вирда (общины — ред.) баталхаджинцев. И не случайно: во-первых киллер Курейша Картоев был членом секты, во-вторых сам Ибрагим Эльджаркиев был уверен, что в январе 2019 года первое покушение на него организовали именно баталхаджинцы. 25 ноября люди следствие одновременно нагрянуло с обысками в дома нескольких подозреваемых. Были задержаны ещё двое подозреваемых — сегодня суд изберёт им меру пресечения.

Непосредственным исполнителем, по версии следствия, стал Курейша КартоевФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мотивы преступления

Главным мотивом для расстрела Ибрагима и Ахмеда Эльджаркиевых стала кровная месть. В ночь на 31 декабря прошлого года в Назарни был убит влиятельный религиозный деятель, глава баталхаджинцев Ибрагим Белхороев. Его машину расстреляли неизвестные, при чём, по кучности пуль несложно сделать вывод, что целились убийцы именно в пассажира. Несмотря на это, в реанимацию попал и водитель Белхороева.

Секта последователей суфийского проповедника XIX-го века Батал-Хаджи Белхороева, которому убитый приходился правнуком, начала поиски убийцы. Влиятельный клан решил, что преступление непосредственно связано с личностью главы ЦПЭ. Поэтому, меньше чем через две недели, на Эльджаркиева впервые напали. На границе Ингушетии и Чечни автомобиль Ибрагима нагнала «Лада Гранта». По автомобилю открыли беспорядочный огонь из автоматического оружия. Трое оранников главы ЦПЭ Ингушетии пострадали, позже один из них скончался в больнице.

Сам Эльджаркиев остался невредим, но намёк понял. С тех пор он находился под госзащитой и передвигался по республике в бронированном авто. Его охраняли слишком хорошо. Поэтому убийцы решили достать полицейского за пределами Ингушетии.

По сообщениям пресс-службы Басманного суда, Арапиев и Костоев обвиняются по одной из самых тяжких статей УК РФ. Если их вину докажут, подозреваемым грозит до 20 лет колонии или пожизненное заключение. От правосудия успел сбежать только сам киллер. Курейша Картоев, по оперативной информации, сейчас скрывается в Турции. Туда, в благодарность за устранение кровника, его отправили заказчики.

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