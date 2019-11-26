Задержаны родственники убийцы главы ЦПЭ Ингушетии

Силовики провели серию обысков и задержания по делу об убийстве главы ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Люди в масках обыскали дом Курейша Картоева, который, вероятнее всего, был исполнителем заказного убийства. Кроме того, проведены обыски у родственников киллера, некоторые из них отправлены на допрос.

— Оперативные мероприятия прошли по нескольким адресам одновременно. В частности — в селе Экажево. К некоторым из родственников у следствия возникли закономерные вопросы. Расследование убийства Ибрагима и Ахмеда Эльджаркиевых продолжается, — сообщил «КП - Северный Кавказ» информированный источник в силовых структурах.

Напомним, что убийство произошло 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве. Киллер ждал главу Центра по противодействию экстремизму Ингушетии под домом, в котором находилась съёмная квартира его брата. Он расстрелял Эльджаркиева в упор и убил его брата, попытавшегося помешать расправе.

Хоронят застреленного киллером начальника ЦПЭ Ингушетии.

Сразу после преступления поползли слухи о том, что к убийству может быть причастно руководство влиятельной в Ингушетии религиозной секты баталхаджинцев. Это крайне закрытая группа, следующая заветам жившего в XIX-м веке ингушского проповедника Батал-Хаджи Белхороева.

Источники сообщали, что члены общины считают погибшего главу ЦПЭ причастным к убийству члена семьи Белороевых в декабре 2018 года. Что характерно, меньше чем через две недели после этого на Эльджаркиева было совершено первое покушение. Тогда пострадали трое охранников силовика, один из которых позже скончался от ран.

После этого Ибрагим находился под госзащитой и ездил на бронированной машине. Но, несмотря на это его удалось достать Курейшу Картоеву. После тщательно спланированного убийства он ретировался из Москвы на автобусе до Хасавюрта, а после, вероятнее всего, выехал из страны. 18 ноября суд заочно арестовал возможного киллера. Его обвиняют по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконный оборот оружия». Подозреваемый объявлен в международный розыск.

Курейш КартоевФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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