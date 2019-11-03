Следствие: «Установлены подозреваемые по убийству начальника ЦПЭ Ингушетии»

Следственный комитет сообщил о серьёзном продвижении по делу об убийстве начальника ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Оно классифицируется, как заказное убийство. Уже определен круг подозреваемых — девять человек, их проверяют. Ещё трое объявлены в федеральный розыск.

— Уже за первые несколько часов расследования следователи Следственного комитета России серьезно продвинулись в работе по раскрытию данного преступления, — сообщили в пресс-службе Следственного комитета, — намечены приоритетные версии произошедшего, отрабатывается круг лиц, возможно причастных к совершению преступления. В целях оперативного установления полной картины произошедшего и скорейшего раскрытия преступления уголовное дело по поручению главы СК России Александра Бастрыкина передано в центральный аппарат СК России.

Тем временем, по сообщению источника в правоохранительных органах, на причастность к преступлению уже проверяется девять человек. Ещё трое объявлены в розыск, как возможные исполнители убийства. Дело находится под личным контролем Александра Бастрыкина.

Убийство главы ЦПЭ Ингушетии в Москве.Рассказ очевидца нападения

Напомним, что соцсетях и Telegram-каналах тиражируется две возможные версии. Согласно первой, Эльджаркиева могли убить из-за конфликта с некоей радикальной сектой. Вторая гораздо более развёрнутая. Считается, что влиятельный ингушский клан мог считать высокопоставленного полицейского виновным в смерти правнука известного в республике религиозного деятеля.

Здесь есть и совпадение — первое покушение на Эльджаркиева состоялось меньше, чем через месяц после смерти молодого человека. Тогда машину главы Центра по противодействию экстремизму МВД обстреляли из автомата.

После этого полицейский был под госзащитой и ездил по региону только в бронированном автомобиле, в сопровождении охраны. Поэтому второе покушение организовали за пределами Ингушетии. 2 ноября преступник расстрелял Эльджаркиева и его брата во дворе дома по улице академика Анохина в Москве. Несмотря на объявленный план «Перехват», задержать нападавших не удалось. Правоохранители нашли лишь BMW, на котором скрылись преступники.

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