2019-11-03T15:55:19+03:00
Происшествия

Пообещали суровую кару: коллеги убитого начальника ЦПЭ Ингушетии выступили с заявлением

Полицейские вспомнили покойного руководителя
Андрей ФАДЕЕВ
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Ибрагим ЭльджаркиевИбрагим ЭльджаркиевФото: СОЦСЕТИ
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Коллеги убитого начальника ЦПЭ Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева выступили с заявлениями. По их словам, убийцы силовика понесут суровую кару, а оставшиеся без кормильца родственники получат достойную поддержку.

Так оперуполномоченный Андрей Барабанов вспомнил Эльджаркиева, как прекрасного, грамотного руководителя. По его словам, МВД ещё не скоро сможет оправиться от гибели такого классного профессионала. Кроме того, он пообещал, что коллеги будут помогать семье погибшего.

— Чем сможем, мы обязательно будем оказывать помощь. Ни ее, ни братьев не оставим, — заявил подполковник Барабанов.

Другой коллега Эльджаркиева Саварбек Ахильгов акцентировал внимание на том, что Ибрагим был настоящим офицером и хорошим другом. Он пообещал, что убийцы будут найдены и сурово наказаны.

Ну и начальник одного из отделов ЦЭП Андрей Овада также подчеркнул, что киллеров найдут и они ответят за убийство по всей строгости закона.

Напомним, Ибрагим Эльджаркиев был убит вечером 2 ноября в Москве. Неизвестный расстрелял его и его брата из «Глока», сделав контрольные выстрелы в голову.

ИСТОЧНИК KP.RU

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