Убийца начальника ингушского центра «Э» может скрываться в республике

СЕГОДНЯ 14:23 2019-11-06T14:35:29+03:00

Подозреваемый в расстреле Ибрагима Эльджаркиева и его брата объявлен в федеральный розыск

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Полиция распространила ориентировку на подозреваемого в убийстве начальника центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, успешного нейрохирурга Ахмеда. По данным правоохранительных органов, преступник может скрываться в Назрани, где он жил до последнего времени, или в другом населенном пункте республики.

Как писала «КП на Северном Кавказе» ранее, имя возможного киллера - Курейш Картоев, ему 37 лет. После совершения преступления в Москве, он выехал из столицы на рейсовом автобусе до Хасавюрта.

- Подозреваемый объявлен в федеральный розыск. Он может прятаться на территории Ингушетии, откуда он родом, - уточнили в МВД.

Всего в розыск объявлены три человека, которые могут быть причастный к убийству братьев Эльджаркиевых. С мужчинами расправились 2 ноября 2019 года. Киллер выпустил в них не менее 10 пуль и сделал контрольные выстрелы в головы.

При задержании злоумышленника рекомендуют соблюдать меры личной и коллективной безопасности

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Стало известно имя предполагаемого убийцы начальника ингушского центра «Э» и его брата

Правоохранители разыскивают предполагаемого убийцу начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. По всему Северному Кавказу разослана ориентировка подозреваемого в резонансном преступлении (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU