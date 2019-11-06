2019-11-06T13:00:54+03:00
Общество

Стало известно имя предполагаемого убийцы начальника ингушского центра «Э» и его брата

Разыскиваемый злоумышленник может быть вооружен [фото, видео]
Ася АСРЯН
Поделиться:
Разыскиваемый злоумышленник может быть вооруженРазыскиваемый злоумышленник может быть вооруженФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Правоохранители разыскивают предполагаемого убийцу начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

По всему Северному Кавказу разослана ориентировка подозреваемого в резонансном преступлении.

Имя предполагаемого киллера – Курейш Картоев, мужчина 1973 года рождения. Известно, что злоумышленник – уроженец Ингушетии, и проживал все это время в Назрани.

Как сообщил «КП - Северный Кавказ» информированный источник в правоохранительных органах, вечером 5 ноября Курейш Картоев выехал из Москвы в дагестанский Хасавюрт рейсовым автобусом. Подозреваемый может быть вооружен и опасен.

При задержании злоумышленника рекомендуют соблюдать меры личной и коллективной безопасности.

При задержании злоумышленника рекомендуют соблюдать меры личной и коллективной безопасности

При задержании злоумышленника рекомендуют соблюдать меры личной и коллективной безопасности

Накануне в Москве правоохранители обнаружили автомобиль Mazda CX-7, на которой, как считает следствие, с помощью сообщников скрылся убийца главы ЦПЭ Ингушетии.

Напомним, резонансное убийство произошло 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве. Киллер ждал Ибрагима Эльджаркиева во дворе дома, где снимал квартиру его родной брат. Главу ЦПЭ расстреляли в упор из пистолета.

Вместе с ним погиб его брат – Ахмед Эльджеркиев. В Ингушетии и в Москве он известен как успешный врач-нейрохирург. Жертвы киллеров скончались на месте происшествия. Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Следком возбудил уголовное дело по факту убийства начальника ЦПЭ Ингушетии.

Убитых 4 ноября похоронили на родовом кладбище в Назрани. На похороны собралось больше 5 тысяч человек. Кроме близких и коллег лично простились с Эльджаркиевым министр внутренних дел Ингушетии Михаил Коробкин и начальник Главного управления МВД России по СКФО, генерал-полковник полиции Сергей Бачурин.

Заупокойную молитву по усопшим читали в кругу сотни людей, включая старейшин.

Хоронят застреленного киллером начальника ЦПЭ Ингушетии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Появилось видео убийства главы центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии

Родственники парковали машину во дворе одного из многоэтажек. В этот момент к ним подошёл мужчина в красной куртке и несколько раз выстрелил в них. После этого злоумышленник скрылся с места преступления (подробнее).

Кровавая победа криминала: за что застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии

Следователи выясняют, кому перешел дорогу Ибрагим Эльджаркиев [осторожно, шокирующие кадры] (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Больше тысячи жителей Ленского района вступили в программу здоровья инвестора «Шиеса»
Жители Ленского района Архангельской области всерьез озаботились своим здоровьем: число участников беспрецедентной медицинской программы инвестора проекта экотехнопарка «Шиес» - компании «Технопарк» - уже превысило тысячу человек
Новости 24
Сколько чаевых оставляют россияне : отчёт Сбербанка
Крыши ставропольских больниц планируют оснастить солнечными батареями
Ставрополец выловил 140 кг рыбы с одной удочкой
На Ставрополье банда фальшивомонетчиков меняла иностранную валюту на рубли
Завершены поиски пропавшей 17-летней девушки в Дагестане
В Махачкале снесут девятиэтажный жилой дом
В Нальчике врачи удалили 11-килограммовое новообразование
Сенатор от Чечни Сабсаби назвал причины своей отставки
В Ингушетии назначили нового министра образования и науки
Учителя Северного Кавказа живут на самые маленькие зарплаты в стране
Годовалый малыш отравился крысиным ядом в Чечне
Бородатый мужчина, потерявший память, пропал на Ставрополье
Названы регионы с самыми аварийными дорогами
Кадыров: «Наша страна является лучшим другом и защитником ислама»