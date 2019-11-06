Стало известно имя предполагаемого убийцы начальника ингушского центра «Э» и его брата

Правоохранители разыскивают предполагаемого убийцу начальника Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

По всему Северному Кавказу разослана ориентировка подозреваемого в резонансном преступлении.

Имя предполагаемого киллера – Курейш Картоев, мужчина 1973 года рождения. Известно, что злоумышленник – уроженец Ингушетии, и проживал все это время в Назрани.

Как сообщил «КП - Северный Кавказ» информированный источник в правоохранительных органах, вечером 5 ноября Курейш Картоев выехал из Москвы в дагестанский Хасавюрт рейсовым автобусом. Подозреваемый может быть вооружен и опасен.

При задержании злоумышленника рекомендуют соблюдать меры личной и коллективной безопасности.

При задержании злоумышленника рекомендуют соблюдать меры личной и коллективной безопасности

Накануне в Москве правоохранители обнаружили автомобиль Mazda CX-7, на которой, как считает следствие, с помощью сообщников скрылся убийца главы ЦПЭ Ингушетии.

Напомним, резонансное убийство произошло 2 ноября на улице Академика Анохина в Москве. Киллер ждал Ибрагима Эльджаркиева во дворе дома, где снимал квартиру его родной брат. Главу ЦПЭ расстреляли в упор из пистолета.

Вместе с ним погиб его брат – Ахмед Эльджеркиев. В Ингушетии и в Москве он известен как успешный врач-нейрохирург. Жертвы киллеров скончались на месте происшествия. Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц».

Следком возбудил уголовное дело по факту убийства начальника ЦПЭ Ингушетии.

Убитых 4 ноября похоронили на родовом кладбище в Назрани. На похороны собралось больше 5 тысяч человек. Кроме близких и коллег лично простились с Эльджаркиевым министр внутренних дел Ингушетии Михаил Коробкин и начальник Главного управления МВД России по СКФО, генерал-полковник полиции Сергей Бачурин.

Заупокойную молитву по усопшим читали в кругу сотни людей, включая старейшин.

Хоронят застреленного киллером начальника ЦПЭ Ингушетии.

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