Убитого начальника ЦПЭ Ингушетии похоронят в Назрани

СЕГОДНЯ 10:53 2019-11-04T10:56:13+03:00

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В Назрани 4 ноября пройдет прощальная церемония с убитым в Москве начальником ЦПЭ Ингушетии Ибрагимом Эльджаркиевым. Трагедия произошла 2 ноября на улице Академика Анохина, когда неизвестный расстрелял его вместе с братом. По версии следствия, это было заказное убийство, причастными к которому могут быть 9 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU