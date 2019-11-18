Предполагаемый убийца главы ингушского Центра «Э» заочно арестован в Москве

Басманный суд Москвы заочно арестовал жителя Северного Кавказа Курейша Картоева. Напомним, что злоумышленника обвиняют в громком убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда.

— Срок ареста будет исчисляться в виде двух месяцев с момента задержания или экстрадиции обвиняемого в РФ, — сообщили в московском ведомстве.

Злоумышленнику заочно предъявили обвинение в убийстве двух человек, совершённом группой лиц по предварительному сговору, а также в незаконном обороте оружия.

По информации источников, Картоев уже выехал из Москвы. По некоторым данным, он может скрываться в Гудермесском районе Чечни. Мужчина объявлен в международный розыск.

Как писала «КП на Северном Кавказе» ранее, имя возможного киллера — Курейш Картоев, ему 37 лет. После совершения преступления в Москве, он выехал из столицы на рейсовом автобусе до Хасавюрта.

— Подозреваемый объявлен в федеральный розыск. Он может прятаться на территории Ингушетии, откуда он родом, — уточнили в МВД.

При задержании злоумышленника рекомендуют соблюдать меры личной и коллективной безопасности

Всего в розыск объявлены три человека, которые могут быть причастный к убийству братьев Эльджаркиевых. С мужчинами расправились 2 ноября 2019 года. Киллер выпустил в них не менее 10 пуль и сделал контрольные выстрелы в головы. Убитых 4 ноября похоронили на родовом кладбище в Назрани. На похороны собралось больше 5 тысяч человек. Кроме близких и коллег лично простились с Эльджаркиевым министр внутренних дел Ингушетии Михаил Коробкин и начальник Главного управления МВД России по СКФО, генерал-полковник полиции Сергей Бачурин.

Следком возбудил уголовное дело по факту убийства начальника ЦПЭ Ингушетии.

Заупокойную молитву по усопшим читали в кругу сотни людей, включая старейшин.

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