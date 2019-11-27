2019-11-27T13:35:32+03:00
Происшествия

Киллер главы ЦПЭ Ингушетии бежал из страны, прикрываясь чужой женой и ребёнком

Курейша Картоев выехал по паспорту дальнего родственника [фото, видео]
Андрей ФАДЕЕВ
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Слева — фото из паспорта по которому покинул страну убийца Ибрагима Эльджаркиева. Справа — его настоящее фото. Фото: кадр видео / личная страница Курейши Картоева в соцсетях / интернет-издание «Baza»Слева — фото из паспорта по которому покинул страну убийца Ибрагима Эльджаркиева. Справа — его настоящее фото. Фото: кадр видео / личная страница Курейши Картоева в соцсетях / интернет-издание «Baza»
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Курейша Картоев, которого следствие считает непосредственным убийцей главы Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сбежал из страны по поддельному паспорту, прикрываясь чужой женой и маленьким ребёнком.

Следователи нарисовали окончательную картину бегства предполагаемого преступника. Если сначала прошла оперативная информация, что он выехал из столицы на рейсовом автобусе сообщением «МоскваХасаавюрт», то теперь известно, что киллер из Москвы улетел. Об этом сообщает интернет-издание «Baza».

Захватывающая история: самый разыскиваемый человек в Москве подошёл на пункт контроля с паспортом своего дальнего родственника Хасана Дзязикова. Чтобы у сотрудников авиакомпании не было лишних вопросов, рядом с ним стояла жена Дзязикова, а на руках сидел его малолетний ребёнок. На фото мужчины не слишком похожи, но у проверяющих и мысли не возникло, что кто-то может пойти на такую аферу. Ну а на вопрос о том, почему на фотографии он на себя не похож Картоев отшутился, что «слишком много ел» в последнее время. И мужчину без задней мысли пропустили на самолёт.

Картоев (слева) и фото из паспорта Дзязикова. Фото: личная страница Курейши Картоева в соцсетях / интернет-издание «Baza»

Картоев (слева) и фото из паспорта Дзязикова. Фото: личная страница Курейши Картоева в соцсетях / интернет-издание «Baza»

Сейчас, по сведениям следствия, киллер скрывается в Турции. Четверым его сообщникам повезло меньше. Таксиста, доставившего заговорщиков на место преступления, подельника, помогавшего Картоеву, а также двух других подозреваемых задержали следователи. Двое из них уже арестованы, меру пресечения для задержанных 25 октября изберут сегодня. По последним сведениям, убийство Ибрагима и Ахмеда Эльджаркиевых полностью раскрыто и теперь задача правоохранителей — поймать всех исполнителей и заказчиков преступления. Мотивом убийства стала кровная месть.

Убийство Ибрагима и Абдулахмеда Эльджаркиевых.

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Убийство главы Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева полностью раскрыто. Мотив преступления — кровная месть за устранение главы влиятельного клана. Четверо подозреваемых уже задержаны. Ещё один, предполагаемый исполнитель, скрылся от правосудия в Турции (подробности).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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