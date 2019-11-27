Киллер главы ЦПЭ Ингушетии бежал из страны, прикрываясь чужой женой и ребёнком

Курейша Картоев, которого следствие считает непосредственным убийцей главы Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата, сбежал из страны по поддельному паспорту, прикрываясь чужой женой и маленьким ребёнком.

Следователи нарисовали окончательную картину бегства предполагаемого преступника. Если сначала прошла оперативная информация, что он выехал из столицы на рейсовом автобусе сообщением «Москва — Хасаавюрт», то теперь известно, что киллер из Москвы улетел. Об этом сообщает интернет-издание «Baza».

Захватывающая история: самый разыскиваемый человек в Москве подошёл на пункт контроля с паспортом своего дальнего родственника Хасана Дзязикова. Чтобы у сотрудников авиакомпании не было лишних вопросов, рядом с ним стояла жена Дзязикова, а на руках сидел его малолетний ребёнок. На фото мужчины не слишком похожи, но у проверяющих и мысли не возникло, что кто-то может пойти на такую аферу. Ну а на вопрос о том, почему на фотографии он на себя не похож Картоев отшутился, что «слишком много ел» в последнее время. И мужчину без задней мысли пропустили на самолёт.

Картоев (слева) и фото из паспорта Дзязикова. Фото: личная страница Курейши Картоева в соцсетях / интернет-издание «Baza»

Сейчас, по сведениям следствия, киллер скрывается в Турции. Четверым его сообщникам повезло меньше. Таксиста, доставившего заговорщиков на место преступления, подельника, помогавшего Картоеву, а также двух других подозреваемых задержали следователи. Двое из них уже арестованы, меру пресечения для задержанных 25 октября изберут сегодня. По последним сведениям, убийство Ибрагима и Ахмеда Эльджаркиевых полностью раскрыто и теперь задача правоохранителей — поймать всех исполнителей и заказчиков преступления. Мотивом убийства стала кровная месть.

Убийство Ибрагима и Абдулахмеда Эльджаркиевых.

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