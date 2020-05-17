2020-05-17T20:37:45+03:00
Общество

«Мы месяц работали с риском заразиться»: врачи из Дагестана не получили коронавирусные деньги

Медики сняли видеообращение с просьбой "разобраться и помочь" [видео]
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Алексей БУЛАТОВ
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Медицинский персонал из города Буйнакск (Дагестан) записали видеообращение. На камеру фельдшеры и водители жаловались на то, что им не выдают положенную доплату за работу с зараженными коронавирусом. Ролик они выгрузили в социальные сети.

По словам медиков, им выплатили не всю сумму, а только почасовые надбавки. И то не каждому. Так, из 150 работников деньги не в полном объеме получили только 31 сотрудник.

- Мы очень внимательно слушаем нашего президента. Он назвал сумму надбавки для сотрудников "Скорой помощи" в период пандемии. [...] Мы весь апрель работали с риском заразиться. Мы очень просим разобраться и помочь нам, - говорит одна из участниц видеообращения.

Обращение сотрудников "Скорой" в Дагестане: "Нам не выплатили все".Видео: соцсети

И дагестанские врачи действительно каждый день рискуют по-крупному. Республика занимает пятую строку в общероссийском рейтинге по числу заболевших. По данным оперативного штаба, в Дагестане выявили 3371 случай инфицирования, за сутки COVID-19 нашли у 91 человека. От коронавируса вылечили 1705 пациентов, но 29 - спасти не удалось.

Правда, глава Минздрава Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов озвучил в интервью цифры пострашнее. По его данным, от коронавирусной инфекции и пневмонии лечат 13 697 человек - 657 пациентов от болезней скончались.

- Изначально исследованиями по подтвержденным случаям занимались подразделения Роспотребнадзора. Потом подключились подведомственные Минздраву лаборатории. Но с пневмониями работали только подразделения Роспотребнадзора, - объяснил министр.

Отмечается, что с момента начала пандемии в Дагестане умерло больше 40 медицинских работников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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