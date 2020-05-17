Муфтия Карачаево-Черкесии госпитализировали с тяжелой формой коронавируса

Врачи диагностировали у муфтия Карачаево-Черкесии Исмаила Бердиева коронавирус. Источники, близкие к муфтияту, сообщают, что духовное лицо республики находится в состоянии средней тяжести. Мужчину подключили к кислороду - аппарат ИВЛ не требуется.

Как только в республике ухудшилась эпидобстановка, Бердиев выступал за действия властей. Он призывал временно отказаться от посещения мечетей во время поста. Тогда муфтий отменил на неопределенный срок отменил коллективные молитвы, заявляя, что общаться с Всевышним лучше в кругу семьи. Кроме того, глава муфтията призвал местных жителей заниматься благотворительностью - как это принято в исламе во время Рамадана.

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Несмотря на это, общественность запомнила Бердиева по скандальным высказываниям по поводу женского обрезания. Тогда муфтий заявил "КП - Северный Кавказ", что не считает такую операция - пережитком:

- Я не считаю практику женского обрезания пережитком прошлого. Такая практика привела бы к уменьшению разврата. Обрезание не калечит женский организм, не противоречит нормам ислама. Придерживаться этого обычая следовало бы не только мусульманам, но и христианам.

Слова муфтия вызвали широкий резонанс, и ему пришлось объясняться.

- Меня неправильно поняли или просто захотели неправильно понять. Я по-прежнему остаюсь при своем мнении о женском обрезании и поддерживаю этот обычай. Но я не призывал делать обрезание всем женщинам в России, я лишь говорил, что такая практика, существуй она в большем масштабе, помогла бы уменьшить разврат в обществе.