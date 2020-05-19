Где в КБР обнаружен коронавирус: публикуем список городов и районов на 19 мая 2020
Где в КБР обнаружен коронавирус: по данным на 19 мая, у жителей 101 населенного пункта подтвердился статус COVID-19.
Всего в республике 1824 подтвержденных случаев заболевания.
Наибольшее число больных в городах:
Нальчик – 579
Чегем – 74
Баксан – 52
Майский – 48
Нарткала – 47
Прохладный – 36
Терек – 32
В селах картина следующая:
Баксанский район:
с. Заюково - 50
с. Исламей - 39
с. Дыгулыбгей - 20
с. Атажукино - 5
с. Баксанёнок - 7
с. Верхний Куркужин -12
с. Жанхотеко - 3
с. Кишпек - 21
с. Куба-9
с. Куба-Таба - 8
с. Нижний Куркужин - 24
с. Псыхурей - 3
Зольский район:
пос. Залукокоаже - 8
с. Каменномостское - 16
с. Камлюково - 13
с. Малка - 12
с. Сармаково - 9
с. Октябрьское - 1
с. Светловодское - 6
с. Совхозное - 1
с. Шордаково - 1
с. Кичмалка - 1
с. Зольское - 2
с. Приречное - 1
Прохладненский район:
с. Алтуд - 6
с. Карагач - 21
с. Заречное - 4
с. Малакановское - 3
с. Прималкинское - 5
с. Пролетарское - 3
с. Псыншоко - 2
с.Советское - 10
ст.Екатериноградская - 5
ст.Солдатская - 2
Терский район:
с. Арик - 6
с. Белоглинское - 4
с. Верхний Акбаш - 7
с. Нижний Акбаш - 5
с. Верхний Курп - 1
с. Дейское - 17
с. Джулат - 3
с. Красноармейское - 1
с. Ново-Хамидие - 3
с. Плановское - 32
с. Тамбовское - 4
с. Терекское - 5
с. Хамидие - 2
с. Урожайное - 1
с.Опытное - 1
Урванский район:
с. Герменчик - 10
с. Кахун - 12
с. Нижний Черек - 5
с. Псыгансу - 38
с. Псыкод - 3
с. Старый Черек - 12
с. Урвань - 12
с. Черная Речка - 7
с. Шитхала - 5
Чегемский район:
с. Чегем-2 - 44
с. Лечинкай - 24
с. Нартан - 27
с. Хушто-Сырт - 1
с. Шалушка - 45
с. Яникой - 23
с. Каменка - 7
с. Нижний Чегем - 3
Лескенский район:
с. Анзорей - 8
с. Аргудан - 15
с. Второй Лескен - 4
с. Озрек - 14
с. Урух - 3
с. Хатуей - 5
Майский район:
с. Ново-Ивановское - 4
с. Октябрьское - 6
ст. Александровская - 5
ст. Котляревская - 7
х.Сарский - 3
Черекский район:
пос. Кашхатау - 18
с. Аушигер - 7
с. Бабугент - 2
с. Жемтала - 9 (+1)
с. Верхняя Жемтала - 4
с. Герпегеж - 1
с. Зарагиж - 1
Эльбрусский район:
г. Тырныауз - 14
с. Кенделен -12 (+1)
с. Эльбрус - 3
с. Нейтрино - 1
с. Терскол - 1
ИСТОЧНИК KP.RU
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