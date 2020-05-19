Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 19 мая 2020: в регионе растет число умерших

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 19 мая 2020: свежие данные опубликовал губернатор Владимир Владимиров. Число заражённых, выздоровевших, а также количество смертей - в материале «КП - Северный Кавказ».

За сутки в крае скончались еще двое пациентов с коронавирусной инфекцией. Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей.

18 мая на Ставрополье введен обязательный масочный режим. Защитную лицевую маску необходимо носить на улице, в транспорте, общественных местах. Это мера предосторожности, которой пренебрегать нельзя.

Губернатор призвал ставропольцев соблюдать масочный режим.

- Мы пошли на то, чтобы снять ограничения для работы многих предприятий, общественного транспорта. В силу этого на улицах становится больше людей, больше движения. Нельзя допустить, чтобы эта ситуация, как говорится, сыграла вирусу на руку. Чтобы пришлось вновь усиливать ограничительные меры, - обратился глава региона к землякам.

Режим самоизоляции в регионе продлен до 24 мая 2020 года. Напоминаем, что нарушителей масочного режима ждет штраф до 30 тысяч рублей.