2020-05-18T23:03:27+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 19 мая 2020: в регионе растет число умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 19 мая 2020 года
Ася АСРЯН
Поделиться:
Защитную лицевую маску необходимо носить на улице, в транспорте, общественных местахЗащитную лицевую маску необходимо носить на улице, в транспорте, общественных местахФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 19 мая 2020: свежие данные опубликовал губернатор Владимир Владимиров. Число заражённых, выздоровевших, а также количество смертей - в материале «КП - Северный Кавказ».

За сутки в крае скончались еще двое пациентов с коронавирусной инфекцией. Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей.

18 мая на Ставрополье введен обязательный масочный режим. Защитную лицевую маску необходимо носить на улице, в транспорте, общественных местах. Это мера предосторожности, которой пренебрегать нельзя.

Губернатор призвал ставропольцев соблюдать масочный режим.

- Мы пошли на то, чтобы снять ограничения для работы многих предприятий, общественного транспорта. В силу этого на улицах становится больше людей, больше движения. Нельзя допустить, чтобы эта ситуация, как говорится, сыграла вирусу на руку. Чтобы пришлось вновь усиливать ограничительные меры, - обратился глава региона к землякам.

Режим самоизоляции в регионе продлен до 24 мая 2020 года. Напоминаем, что нарушителей масочного режима ждет штраф до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Ставрополе»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«20 родственников лежали в реанимации, многие умерли»: Хабиб Нурмагомедов рассказал о коронавирусе в Дагестане
Столетняя ессентучанка пригласила в гости главу курорта
На Ставрополье бесплатно раздадут маски чиновникам и казакам
На Ставрополье медики районной больницы получили выплаты
На Ставрополье жители курорта ощутили землетрясение
На Ставрополье внедряют интеллектуальную диагностику лёгких
На Ставрополье пожаловавшиеся на невыплату надбавок медики, получили деньги
На Ставрополье в курортном парке снесли незаконный магазин
На Ставрополье открыли антикоррупционную горячую линию
Путин назвал причину тяжёлой ситуации с коронавирусом в Дагестане
На Ставрополье поймали пьяного водителя легковушки
Клиенты ВТБ смогут подтвердить учётную запись на «Госуслугах»
На Ставрополье на борьбу с градом выделили 50 миллионов рублей
На Ставрополье готовы вызвать искусственный дождь
На Ставрополье от коронавируса выздоровели еще 14 человек
Появились снимки упавшего на многоэтажку строительного крана в Ставрополе
На Ставрополье работники скорой помощи сообщили о невыплате надбавок
В Ставрополе осужден мужчина, «заминировавший» автовокзал и маршрутку
В Ставрополе начался масочный режим
В Ставрополе общественный транспорт работает в режиме повышенной готовности
В Ставрополе автокран упал на газовую трубу и задел лоджии многоэтажки