2020-05-20T22:40:44+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 21 мая 2020: в регионе растет число умерших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Ставрополе на 21 мая 2020 года
Ася АСРЯН
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На Ставрополье до 24 мая продлен режим обязательной самоизоляцииНа Ставрополье до 24 мая продлен режим обязательной самоизоляцииФото: Иван МАКЕЕВ
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Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 21 мая 2020: свежие данные опубликовал губернатор Владимир Владимиров. Число заражённых, выздоровевших, а также количество смертей - в материале «КП - Северный Кавказ».

За сутки в крае скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией. Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей. Также он рассказал, что за сутки выявлено еще 59 новых случаев заражения.

Следственный комитет России по Ставропольскому краю начал проверку распространенного в сети видеообращения работников Андроповской районной больницы. На кадрах медики сообщают о неполучении выплат за работу в условиях распространения коронавируса.

Хорошие новости для бизнесменов: на Ставрополье введут особый налоговый режим

Данный налог предполагает онлайн-регистрацию, не требующую личного присутствия, отсутствие отчётности, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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