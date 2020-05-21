Студенты Ставропольского филиала РАНХиГС проверят свою грамотность на Ставропольском диктанте

22 мая вместе с заслуженным артистом РФ Щербаковым Борисом Федоровичем, студенты Ставропольского филиала РАНХиГС вместе со всеми желающими проверят свои знания в области грамматики, приняв участие в «Ставропольском диктанте».

Диктант пройдет в преддверии «Дня славянской письменности», в прямых эфирах на нескольких площадках социальных сетей.

Впервые в России на государственном уровне этот день отметили в 1863 году, в связи с 1000-летием создания славянской азбуки святыми Кириллом и Мефодием.

- Ежегодно 24 мая во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и культуры и торжественно прославляют создателей славянской письменности святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Праздник славянской письменности и культуры проходит в этом году в 35-й раз и, бесспорно, способствуют росту интереса к знанию русского языка. Написать диктант в рамках традиционной акции — отличная возможность объективно оценить свою грамотность. Участие в диктанте – вызов, прежде всего, самому себе., - прокомментировала заместитель директора Сердюкова Елена.