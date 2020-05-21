2020-05-21T14:25:36+03:00
Общество

В Ставропольском филиале РАНХиГС рассказали о повышении стоимости авиабилетов до 70%

Роспотребнадзор издал рекомендации о необходимости заполнения самолетов не более чем на 50% и сохранения социальной дистанции
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба вузаФото: пресс-служба вуза
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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта попросила главу Минтранса России Евгения Дитриха на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса поднять вопрос об отмене рекомендаций Роспотребнадзора о рассадке пассажиров в салоне.

Ранее Роспотребнадзор издал рекомендации о необходимости заполнения самолетов не более чем на 50% и сохранения социальной дистанции.

- В настоящее время выполнение требований Роспотребнадзора приведет к закономерному повышению цен на авиаперевозки. Естественно, что в условиях коронавируса рекомендации Роспотребнадзора могут облечены в требования главного санитарного врача РФ. В этой связи возможно использовать и вариант, предложенный перевозчиками: требования к загрузке самолета должно учитывать ситуацию в каждом конкретном субъекте РФ. И если перевозчики выполняют все требования по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, не повышая более, чем на 30% стоимость билетов, то возможно предоставление правительственных субсидий. Российские авиаперевозчики должны попытаться сохранить свои позиции как на внутреннем, так и на внешнем рынке, - комментирует Шмыгалева Полина, заведующая кафедрой Ставропольского филиала РАНХиГС

ИСТОЧНИК KP.RU

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