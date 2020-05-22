Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 22 мая 2020 года

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: рассказали и показали на карте в Роспотребнадзоре региона. Публикуем список городов и сел на 22 мая 2020 года.

Больше всего больных COVID-19 по-прежнему в Ставрополе – 208 жителей. На втором месте Пятигорск, где за все время коронавирус подтвердился у 172 человек. Невинномысск на третьем месте – 136 инфицированных.

В целом на Ставрополье картина следующая:

Кочубеевское – 80

Чернолесское (Новоселицкий район) – 67

Левокумское – 45

Кисловодск – 43

Ессентуки – 43

Иноземцево – 41

Нефтекумск – 30

Буденновск – 30

Барсуковская (Кочубеевский район) – 27

Степное (Степновский район) – 26

Георгиевск – 24

Арзгир – 24

Зеленокумск – 20

Зольская (Кировский горокруг) – 20

Казьминское (Кочубеевский район) – 20

Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 20

Минеральные воды – 17

Михайловск – 16

Благодарный – 16

Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 15

Ивановское (Кочубеевский район) – 15

Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 14

Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 14

Архангельское (Буденновский район) – 12

Иргаклы (Степновский район) – 12

Ессентукская (Предгорный район) – 12

Грушевское (Александровский район) – 11

Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 10

Свободы (горокруг Пятигорск) – 10

Урожайное (Левокумский район) – 10

Незлобная (Георгиечский горокруг) – 10

Каясула (Нефтекумский горокруг) – 9

Соломенское (Степновский район) – 9

Заветное (Кочубеевский район) – 9

Долиновка (Новоселицкий район) – 9

Эдельбай (Благодарненский горокруг) – 9

Обильное (Георгиевский горокруг) – 8

Комсомолец (Кировский горокруг) – 7

Махмуд-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 7

Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 7

Правокумское (Левокумский район) – 7

Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7

Кара-Тюбе (Нефтекумский горокруг) – 6

Полыновский (Буденновский район) – 6

Затеречный (Нефтекумский горокруг) – 6

Спасское (Благодарненский горокруг) – 6

Курсавка (Андроповский район) – 6

Казинка (Андроповский район) – 6

Александровское – 6

Новоселицкое (Новоселицкий район) – 6

Полыновский (Буденновский район) – 6

Юца (Предгорный район) – 6

В списке мы указали населенные пункты, в которых зарегистрировали от 6 человек с подтвержденным статусом COVID-19. Больные есть и в других селах и аулах региона. Показываем на карте:

Карта распространения коронавируса

По информации Роспотребнадзора Ставрополья, за минувшие сутки в регион из-за границы вернулись 46 человек. Всех посадили на обязательный карантин. Всего в крае выявлено 1728 случаев заражения (+69 за сутки).

Отдельно отметим, где зарегистрированы смертельные случаи пациентов с COVID-19:

Ставрополь – 8

Пятигорск – 5

Кочубеевское – 3

Нефтекумск – 2

Невинномысск – 2

Ессентуки – 1

Михайловск – 1

Георгиевск – 1

Иноземцево – 1

Кочубей (Левокумский район) – 1

Барсуковская (Кочубеевский район) – 1

Беломечетская (Кочубеевский район) – 1

Урожайное (Левокумский район) – 1

Владимировка (Левокумский район) – 1

Чернолесское (Новоселицкий район) – 1

Уллуби-Юрт (Нефтекумский горокруг) – 1

Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 1

Левокумское (Левокумский район) – 1

Новая Деревня (Кочубеевский район) – 1

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