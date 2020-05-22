Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 22 мая 2020 года
Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: рассказали и показали на карте в Роспотребнадзоре региона. Публикуем список городов и сел на 22 мая 2020 года.
Больше всего больных COVID-19 по-прежнему в Ставрополе – 208 жителей. На втором месте Пятигорск, где за все время коронавирус подтвердился у 172 человек. Невинномысск на третьем месте – 136 инфицированных.
В целом на Ставрополье картина следующая:
Кочубеевское – 80
Чернолесское (Новоселицкий район) – 67
Левокумское – 45
Кисловодск – 43
Ессентуки – 43
Иноземцево – 41
Нефтекумск – 30
Буденновск – 30
Барсуковская (Кочубеевский район) – 27
Степное (Степновский район) – 26
Георгиевск – 24
Арзгир – 24
Зеленокумск – 20
Зольская (Кировский горокруг) – 20
Казьминское (Кочубеевский район) – 20
Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 20
Минеральные воды – 17
Михайловск – 16
Благодарный – 16
Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 15
Ивановское (Кочубеевский район) – 15
Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 14
Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 14
Архангельское (Буденновский район) – 12
Иргаклы (Степновский район) – 12
Ессентукская (Предгорный район) – 12
Грушевское (Александровский район) – 11
Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 10
Свободы (горокруг Пятигорск) – 10
Урожайное (Левокумский район) – 10
Незлобная (Георгиечский горокруг) – 10
Каясула (Нефтекумский горокруг) – 9
Соломенское (Степновский район) – 9
Заветное (Кочубеевский район) – 9
Долиновка (Новоселицкий район) – 9
Эдельбай (Благодарненский горокруг) – 9
Обильное (Георгиевский горокруг) – 8
Комсомолец (Кировский горокруг) – 7
Махмуд-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 7
Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 7
Правокумское (Левокумский район) – 7
Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7
Кара-Тюбе (Нефтекумский горокруг) – 6
Полыновский (Буденновский район) – 6
Затеречный (Нефтекумский горокруг) – 6
Спасское (Благодарненский горокруг) – 6
Курсавка (Андроповский район) – 6
Казинка (Андроповский район) – 6
Александровское – 6
Новоселицкое (Новоселицкий район) – 6
Полыновский (Буденновский район) – 6
Юца (Предгорный район) – 6
В списке мы указали населенные пункты, в которых зарегистрировали от 6 человек с подтвержденным статусом COVID-19. Больные есть и в других селах и аулах региона. Показываем на карте:
Карта распространения коронавируса
По информации Роспотребнадзора Ставрополья, за минувшие сутки в регион из-за границы вернулись 46 человек. Всех посадили на обязательный карантин. Всего в крае выявлено 1728 случаев заражения (+69 за сутки).
Отдельно отметим, где зарегистрированы смертельные случаи пациентов с COVID-19:
Ставрополь – 8
Пятигорск – 5
Кочубеевское – 3
Нефтекумск – 2
Невинномысск – 2
Ессентуки – 1
Михайловск – 1
Георгиевск – 1
Иноземцево – 1
Кочубей (Левокумский район) – 1
Барсуковская (Кочубеевский район) – 1
Беломечетская (Кочубеевский район) – 1
Урожайное (Левокумский район) – 1
Владимировка (Левокумский район) – 1
Чернолесское (Новоселицкий район) – 1
Уллуби-Юрт (Нефтекумский горокруг) – 1
Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 1
Левокумское (Левокумский район) – 1
Новая Деревня (Кочубеевский район) – 1
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ИСТОЧНИК KP.RU