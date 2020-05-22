Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 22 мая 2020: количество умерших достигло 34

Коронавирус в Ставрополе, последние новости на 21 мая 2020: свежие данные опубликовал губернатор Владимир Владимиров. Число заражённых, выздоровевших, а также количество смертей - в материале «КП - Северный Кавказ».

За сутки в крае скончались еще два пациента с коронавирусной инфекцией. Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким этих людей. Также он рассказал, что за сутки выявлено еще 69 новых случаев заражения.

В Ставрополе сегодня, 21 мая прошел координационный совет по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в крае. Всего в регионе сейчас действуют 457 дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 14 тысяч малышей.

Это около 11% от обычной численности воспитанников детских садов края. В учреждениях каждый день проводят полный комплекс мероприятий по дезинфекции и профилактике.

На Ставрополье также определились с окончанием учебного года в школах. Закрытие школ будет проходить поэтапно, передает представитель координационного совета края.

Согласно сообщению, детей разделили на три возрастные категории: младшая (1-3), средняя (4-8) и старшая (9-11) классы. Первая группа учеников уйдет на каникулы с 26 мая, вторая - с 31 мая, а третья доучится до 5-6 июня.

«Последний звонок» проведут в онлайн-режиме: 25 мая для первоклассников, а 5 июня - для 11 классов.