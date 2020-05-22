2020-05-22T01:33:45+03:00
Общество

Сезон клещей в Ставрополе 2020: самые опасные районы на карте

Сезон клещей в Ставрополе 2020 начался спокойнее, чем в 2019 году, но уже есть больные КГЛ. Рассказываем про самые опасные районы на карте [обновляется]
Анна ЕГОРОВА
Поделиться:
Противоклещевая обработка в Ставропольском крае продолжаетсяПротивоклещевая обработка в Ставропольском крае продолжаетсяФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Из-за холодной весны сезон клещей в Ставрополе 2020 протекает спокойнее прошлогоднего. По последним данным, в медучреждения по поводу укусов обратились 739 человек (из них 334 ребенка). Это на 43,4% меньше, чем в предыдущем сезоне. Но терять бдительность не стоит. Уже у двух человек подтвержден диагноз «крымская геморрагическая лихорадка». Где же самые опасные места на карте Ставропольского края в сезоне клещей 2020? И что делать, если встречи с этими паразитами не удалось избежать?

- По данным на 15 мая наибольшее количество обращений зарегистрировано в Ставрополе, Пятигорске и Изобильненском городском округе. КГЛ заболели жители Арзгирского и Нефтекумского районов, - уточнили «КП на Северном Кавказе» в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Уже зафиксированы случаи КГЛ Фото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

Уже зафиксированы случаи КГЛФото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

Противоклещевая обработка в Ставропольском крае не прекращается - самая высокая активность клещей приходится на первую половину лета. А с учетом нашего климата риск быть укушенным сохраняется до поздней осени. На данный момент обработано 1709,4 га (из них более 258 га - это зоны отдыха населения, а свыше 1311 га - пастбища), а также 74% от общего поголовья крупного рогатого скота и 14,4% - от мелкого.

ВАЖНО!

Самая главная рекомендация специалистов на протяжении всего сезона клещей - не пренебрегать правилами личной безопасности. Отправляясь в парк, в лес или на дачу, используйте репелленты, выбирайте закрытую одежду и регулярно себя осматривайте. Обнаружив клеща, обратитесь за помощью в ближайший травмпункт.

КСТАТИ

Может ли клещ переносить коронавирус

Однозначно утверждать что-либо энтомологи пока не берутся. Попав в организм насекомого, кровь начинает перевариваться. После этого процесса выживают не все вирусы. Исследований по жизнеспособности COVID-19 в организмах насекомых и паукообразных пока не проводили (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Джигиты на колесах: Денег нет, страховки нет... Договоримся, брат!
По дорогам страны ездят тысячи машин с абхазскими номерами, водители которых плевать хотели на правила дорожного движения, камеры и штрафы. Корреспонденты «КП» попытались разобраться в этом странном социальном явлении на примере одной аварии
Новости 24
Минобороны России отправило в Дагестан мобильные госпитали
В Дагестане за неделю восстановили морг, бывший десять лет нерабочим
73-летнего экс-главу Дагестана примут на работу с больными COVID-19
Идею ставропольских депутатов поддержали в Москве
В Дагестане проверят информацию о невыплате медикам коронавирусных денег
Власти Ставрополья сказали, когда закончится учебный год в школах
Абоненты МегаФона смогут общаться с друзьями и близкими даже при отрицательном балансе
На Ставрополье режим свободного посещения детских садов сохранится до 30 июня
Число обращений по кредитным каникулам снизилось на треть
Губернатор Ставрополья поручил увеличить в крае количество проводимых тестов на коронавирус
«ЕвроХим» передал Невинномысску профессиональную технику для уборки и дезинфекции
Судью из Дагестана, избившего человека за мать, вернули на работу
На Ставрополье более 240 медиков обратились на горячую линию по вопросу дополнительных выплат
В Ставрополе начали проверять соблюдение масочного режима в транспорте
На курортах Ставрополья вырос спрос на раннее бронирование
Сотрудников ставропольского Роспотребнадзора отправили спасать Дагестан
Дагестанский сенатор скрывает настоящего владельца своих миллиардов
В Пятигорске при реконструкции «Машука» сохранят деревья
На Ставрополье санатории получат господдержку
В Ставрополе число заболевших коронавирусом достигло 208
На Ставрополье поймали девушек, объявленных в федеральный розыск