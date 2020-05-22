Сезон клещей в Ставрополе 2020: самые опасные районы на карте

Из-за холодной весны сезон клещей в Ставрополе 2020 протекает спокойнее прошлогоднего. По последним данным, в медучреждения по поводу укусов обратились 739 человек (из них 334 ребенка). Это на 43,4% меньше, чем в предыдущем сезоне. Но терять бдительность не стоит. Уже у двух человек подтвержден диагноз «крымская геморрагическая лихорадка». Где же самые опасные места на карте Ставропольского края в сезоне клещей 2020? И что делать, если встречи с этими паразитами не удалось избежать?

- По данным на 15 мая наибольшее количество обращений зарегистрировано в Ставрополе, Пятигорске и Изобильненском городском округе. КГЛ заболели жители Арзгирского и Нефтекумского районов, - уточнили «КП на Северном Кавказе» в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

Уже зафиксированы случаи КГЛФото: Виктория ЛЕШУКОВИЧ

Противоклещевая обработка в Ставропольском крае не прекращается - самая высокая активность клещей приходится на первую половину лета. А с учетом нашего климата риск быть укушенным сохраняется до поздней осени. На данный момент обработано 1709,4 га (из них более 258 га - это зоны отдыха населения, а свыше 1311 га - пастбища), а также 74% от общего поголовья крупного рогатого скота и 14,4% - от мелкого.

ВАЖНО!

Самая главная рекомендация специалистов на протяжении всего сезона клещей - не пренебрегать правилами личной безопасности. Отправляясь в парк, в лес или на дачу, используйте репелленты, выбирайте закрытую одежду и регулярно себя осматривайте. Обнаружив клеща, обратитесь за помощью в ближайший травмпункт.

КСТАТИ

Может ли клещ переносить коронавирус

Однозначно утверждать что-либо энтомологи пока не берутся. Попав в организм насекомого, кровь начинает перевариваться. После этого процесса выживают не все вирусы. Исследований по жизнеспособности COVID-19 в организмах насекомых и паукообразных пока не проводили (подробности).