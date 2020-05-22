2020-05-22T12:45:34+03:00
Общество

В Ставропольском филиале РАНХиГС рассказали об усилении влияния министерств на экономику в кризисный период

Правительством РФ разработаны несколько этапов плана по восстановлению Российской экономики, суммарной стоимостью свыше 2 трлн. рублей
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-служба вузаФото: пресс-служба вуза
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В кризис министерства пытаются усилить свое влияние на экономику, предлагая расширить их полномочия и выделить им дополнительные деньги. Министерства предложили меры поддержки различных отраслей стоимостью свыше 1,3 трлн. руб. – в виде прямых расходов бюджета и выпадающих доходов.

Правительством Российской Федерации разработаны несколько этапов плана по восстановлению Российской экономики, суммарной стоимостью свыше 2 трлн. рублей.

Финансирование будет реализовываться при непосредственном участии отраслевых министерств, а значит их непосредственное влияние на распределение бюджетных средств будет усилено.

Кроме того, министерства лоббируют расширение своих полномочий в части определения траекторий развития подведомственных сфер и выделения дополнительных сумм на финансирование разрабатываемых мероприятий.

-Тем не менее, следует понимать, что любое расширение государственных полномочий в экономической сфере неизбежно влечет за собой и усиление политического давления на бизнес, поэтому Минэкономразвития, как главный координатор плана по восстановлению экономики, определяет перспективность, адекватность и чистоту всех вносимых ведомственных предложений, формируя итоговый стратегический документ. Необходимо, чтобы все разработки министерств по поддержке отраслей не только получили бюджетные трансферты, но действительно обеспечили максимальную поддержку российской экономики, - комментирует профессор Ставропольского филиала РАНХиГС Шаталова Ольга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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