В Ставропольском филиале РАНХиГС рассказали об усилении влияния министерств на экономику в кризисный период

В кризис министерства пытаются усилить свое влияние на экономику, предлагая расширить их полномочия и выделить им дополнительные деньги. Министерства предложили меры поддержки различных отраслей стоимостью свыше 1,3 трлн. руб. – в виде прямых расходов бюджета и выпадающих доходов.

Правительством Российской Федерации разработаны несколько этапов плана по восстановлению Российской экономики, суммарной стоимостью свыше 2 трлн. рублей.

Финансирование будет реализовываться при непосредственном участии отраслевых министерств, а значит их непосредственное влияние на распределение бюджетных средств будет усилено.

Кроме того, министерства лоббируют расширение своих полномочий в части определения траекторий развития подведомственных сфер и выделения дополнительных сумм на финансирование разрабатываемых мероприятий.

-Тем не менее, следует понимать, что любое расширение государственных полномочий в экономической сфере неизбежно влечет за собой и усиление политического давления на бизнес, поэтому Минэкономразвития, как главный координатор плана по восстановлению экономики, определяет перспективность, адекватность и чистоту всех вносимых ведомственных предложений, формируя итоговый стратегический документ. Необходимо, чтобы все разработки министерств по поддержке отраслей не только получили бюджетные трансферты, но действительно обеспечили максимальную поддержку российской экономики, - комментирует профессор Ставропольского филиала РАНХиГС Шаталова Ольга.