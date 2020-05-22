Расписание дачных автобусов в Ставрополе 2020: перевозки возобновят 23 мая
В Ставрополе с 23 мая возобновляются пассажирские перевозки в дачные товарищества. Общественный транспорт будут каждое утро дезинфицировать.
Как сообщили в пресс-службе администрации краевого центра, на каждой конечной остановке несколько раз в день будут обрабатывать поручни и проветривать.
Водители каждое утро будут проходить медицинский осмотр.Несмотря на это, администрация просит людей старше 65 лет воздержаться от поездок на дачу.
«КП-Северный Кавказ» публикует расписание дачных автобусов в Ставрополе 2020:
1. Маршрут № 16А «Ставрополь – садовое товарищество «Вольница». Место отправления – «СтавНИИГиМ».
2. Маршрут № 18 «6-я поликлиника – Железнодорожный вокзал» по Южному объезду города Ставрополя. Место отправления – улица Тухачевского (мкр. «Перспективный»).
3. Маршрут № 21 «Ставрополь – садовое товарищество «Рыздвяный». Место отправления – завод «Автоприцепов».
4. Маршрут № 22 «Ставрополь – садовое товарищество «Северное». Место отправления – «Железнодорожный вокзал».
5. Маршрут № 23 «Ставрополь – садовое товарищество «Старомарьевское». Место отправления – улица «Гражданская».
6. Маршрут № 24 «Ставрополь – садовое товарищество «Хутор Молочный». Место отправления – «СтавНИИГиМ».
7. Маршрут № 25 «Ставрополь – садовое товарищество «Нива». Место отправления – улица Тухачевского (мкр. «Перспективный»).
8. Маршрут № 26 «Ставрополь – садовое товарищество «Авиатор». Место отправления – «Железнодорожный вокзал».
9. Маршрут № 28 «Ставрополь – садовое товарищество «Виктория». Место отправления – улица Тухачевского (мкр. «Перспективный»).
10. Маршрут № 29 «Ставрополь – садовое товарищество «Холодногорская». Место отправления – улица Тухачевского (мкр. «Перспективный»).
11. Маршрут № 30 «Ставрополь – садовое товарищество «Пищевик». Место отправления – «СтавНИИГиМ».
12. Маршрут № 34 «Ставрополь – садоводческое некоммерческое товарищество «Политехник». Место отправления – «СтавНИИГиМ
ИСТОЧНИК KP.RU