2020-05-22T17:32:33+03:00
Общество

Расписание дачных автобусов в Ставрополе 2020: перевозки возобновят 23 мая

Подготовлено расписание дачных автобусов в Ставрополе 2020
Ася АСРЯН
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Администрация Ставрополя просит людей старше 65 лет воздержаться от поездок на дачуАдминистрация Ставрополя просит людей старше 65 лет воздержаться от поездок на дачуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ставрополе с 23 мая возобновляются пассажирские перевозки в дачные товарищества. Общественный транспорт будут каждое утро дезинфицировать.

Как сообщили в пресс-службе администрации краевого центра, на каждой конечной остановке несколько раз в день будут обрабатывать поручни и проветривать.

Водители каждое утро будут проходить медицинский осмотр.Несмотря на это, администрация просит людей старше 65 лет воздержаться от поездок на дачу.

«КП-Северный Кавказ» публикует расписание дачных автобусов в Ставрополе 2020:

1. Маршрут № 16А «Ставрополь – садовое товарищество «Вольница». Место отправления – «СтавНИИГиМ».

2. Маршрут № 18 «6-я поликлиника – Железнодорожный вокзал» по Южному объезду города Ставрополя. Место отправления – улица Тухачевского (мкр. «Перспективный»).

3. Маршрут № 21 «Ставрополь – садовое товарищество «Рыздвяный». Место отправления – завод «Автоприцепов».

4. Маршрут № 22 «Ставрополь – садовое товарищество «Северное». Место отправления – «Железнодорожный вокзал».

5. Маршрут № 23 «Ставрополь – садовое товарищество «Старомарьевское». Место отправления – улица «Гражданская».

6. Маршрут № 24 «Ставрополь – садовое товарищество «Хутор Молочный». Место отправления – «СтавНИИГиМ».

7. Маршрут № 25 «Ставрополь – садовое товарищество «Нива». Место отправления – улица Тухачевского (мкр. «Перспективный»).

8. Маршрут № 26 «Ставрополь – садовое товарищество «Авиатор». Место отправления – «Железнодорожный вокзал».

9. Маршрут № 28 «Ставрополь – садовое товарищество «Виктория». Место отправления – улица Тухачевского (мкр. «Перспективный»).

10. Маршрут № 29 «Ставрополь – садовое товарищество «Холодногорская». Место отправления – улица Тухачевского (мкр. «Перспективный»).

11. Маршрут № 30 «Ставрополь – садовое товарищество «Пищевик». Место отправления – «СтавНИИГиМ».

12. Маршрут № 34 «Ставрополь – садоводческое некоммерческое товарищество «Политехник». Место отправления – «СтавНИИГиМ

ИСТОЧНИК KP.RU

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