2020-05-23T10:22:27+03:00
Общество

«Кадыров здоров»: спикер парламента Чечни опроверг сообщения о болезни Кадырова

В республике прокомментировали информацию о «заражении Рамзана Кадырова коронавирусом» [видео]
Ася АСРЯН
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Фото: Инстаграм lord_095Фото: Инстаграм lord_095
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Спикер парламента Чечни Магомед Даудов вышел на связь с жителями региона, чтобы прокомментировать сплетни о состоянии здоровья Рамзана Кадырова.

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Даудов сообщил, что сообщения о заражении чеченского лидера коронавирусом не соответствуют действительности.

— Ходят разные сплетни. Что только не говорят. Я заявляю, что наш глава республики Рамзан Кадыров здоров. То, что пишут и говорят о нем — это все неправда, — утверждает спикер парламента республики.

Напомним, что ранее в соцсетях и СМИ появились слухи о том, что у чеченского лидера заподозрили коронавирус. Авторы сообщений утверждают, что подтверждения диагноза пока нет, однако у Кадырова якобы развилась пневмония.

Как чувствует себя Рамзан Кадыров, рассказал спикер парламента Чечни.

Тем временем директор ЧГТРК и помощник главы Чечни Ахмед Дудаев в беседе со СМИ частично опроверг информацию. По его словам, глава республики лично управляет работой регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.

«Комсомольская правда» продолжает следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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