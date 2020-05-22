Обширное поражение легких: Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии

Глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц. У него обширное поражение лёгких, связанное с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По утверждению источников канала, Кадыров мог заразиться коронавирусом ещё 2-3 недели назад, когда навещал заболевшего главу Урус-Мартановского района. В палату Валида Абдурешидова он вошёл в халате и маске. Однако костюм был не полностью герметичен, в частности не защищал окладистую бороду главы Чечни. Более того, во время встречи Кадыров обнял подчинённого.

Во время посещения больницы Кадыров обнял заражённого подчинённого.Видео: личная страница Рамзана Кадырова

Утверждается, что через неделю после этого визита чеченский лидер почувствовал первые признаки недомогания. Однако, несмотря на контакты с заражёнными, списывал это на ОРВИ. Пока состояние не стало стремительно ухудшаться.

Сейчас, по заявлениям источников, у Кадырова диагностировано обширное поражение лёгких. За здоровье и жизнь главы Чечни борются лучшие московские врачи.

«Комсомолка» не располагает официальным подтверждением данной информации. Сведения о болезни Кадырова в пресс-службе главы республики не подтвердили, но и не опровергли.

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