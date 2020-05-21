Рамзана Кадырова госпитализировали в одну из московских больниц

Рамзана Кадырова отправили на лечение в Москву, он находится в одной из клиник столицы. Об этом сообщает информированный источник, близкий к ситуации.

Ранее в социальных сетях появлялись сообщения о том, что у Рамзана Кадырова подозрение на коронавирус. Авторы новости уверяют, что подтверждения диагноза пока нет, но у главы Чечни развилась пневмония. СМИ со ссылкой на источники говорили, что политика на частном самолете везут в Москву.

Власти республики от прямых комментариев отказались. Так, в пресс-службе администрации и главы республики подтверждать информацию не стали, однако и не опровергли сведения.

На слухи ответил только помощник главы Чечни и директор ЧКТРК "Грозный" Ахмед Дудаев. Он также объяснил, почему министр здравоохранения Эльхан Сулейманов не выходил в эфир со сводкой о распространении COVID-19 в регионе.

- Глава республики Рамзан Кадыров лично контролирует ситуацию, принимает все необходимые меры. Работа штаба идет под его личным контролем, - говорит Дудаев. Отсутствие Сулейманова в эфире было связано с загруженностью, но уже сегодня он выпустит обращение.

По состоянию на 21 мая в Чечне выявили 1026 случаев заражения коронавирусом. Среди них 635 выздоровели, а 11 - скончались.

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