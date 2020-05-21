2020-05-21T20:15:24+03:00
Общество

Рамзана Кадырова госпитализировали в одну из московских больниц

Об этом сообщает информированный источник
Антон ШАПОВАЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments11
Рамзан Кадыров часто посещал медперсонал больниц с больными коронавирусом. Фото: пресс-служба главы ЧечниРамзан Кадыров часто посещал медперсонал больниц с больными коронавирусом. Фото: пресс-служба главы Чечни
Изменить размер текста:

Рамзана Кадырова отправили на лечение в Москву, он находится в одной из клиник столицы. Об этом сообщает информированный источник, близкий к ситуации.

Ранее в социальных сетях появлялись сообщения о том, что у Рамзана Кадырова подозрение на коронавирус. Авторы новости уверяют, что подтверждения диагноза пока нет, но у главы Чечни развилась пневмония. СМИ со ссылкой на источники говорили, что политика на частном самолете везут в Москву.

Власти республики от прямых комментариев отказались. Так, в пресс-службе администрации и главы республики подтверждать информацию не стали, однако и не опровергли сведения.

На слухи ответил только помощник главы Чечни и директор ЧКТРК "Грозный" Ахмед Дудаев. Он также объяснил, почему министр здравоохранения Эльхан Сулейманов не выходил в эфир со сводкой о распространении COVID-19 в регионе.

- Глава республики Рамзан Кадыров лично контролирует ситуацию, принимает все необходимые меры. Работа штаба идет под его личным контролем, - говорит Дудаев. Отсутствие Сулейманова в эфире было связано с загруженностью, но уже сегодня он выпустит обращение.

По состоянию на 21 мая в Чечне выявили 1026 случаев заражения коронавирусом. Среди них 635 выздоровели, а 11 - скончались.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Провокаторов - уволить: Кадыров потребовал разобраться с врачами из-за жалоб на нехватку средств защиты

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал провокацией ситуацию, возникшую в Гудермесской больнице, а причастных к ней медиков потребовал уволить, хоть они публично и извинились. Произошедшее уже стоило должности главврачу учреждения Ильясу Энганоеву (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Минобороны России отправило в Дагестан мобильные госпитали
В Дагестане за неделю восстановили морг, бывший десять лет нерабочим
73-летнего экс-главу Дагестана примут на работу с больными COVID-19
Идею ставропольских депутатов поддержали в Москве
В Дагестане проверят информацию о невыплате медикам коронавирусных денег
Власти Ставрополья сказали, когда закончится учебный год в школах
Абоненты МегаФона смогут общаться с друзьями и близкими даже при отрицательном балансе
На Ставрополье режим свободного посещения детских садов сохранится до 30 июня
Число обращений по кредитным каникулам снизилось на треть
Губернатор Ставрополья поручил увеличить в крае количество проводимых тестов на коронавирус
«ЕвроХим» передал Невинномысску профессиональную технику для уборки и дезинфекции
Судью из Дагестана, избившего человека за мать, вернули на работу
На Ставрополье более 240 медиков обратились на горячую линию по вопросу дополнительных выплат
В Ставрополе начали проверять соблюдение масочного режима в транспорте
На курортах Ставрополья вырос спрос на раннее бронирование
Сотрудников ставропольского Роспотребнадзора отправили спасать Дагестан
Дагестанский сенатор скрывает настоящего владельца своих миллиардов
В Пятигорске при реконструкции «Машука» сохранят деревья
На Ставрополье санатории получат господдержку
В Ставрополе число заболевших коронавирусом достигло 208
На Ставрополье поймали девушек, объявленных в федеральный розыск