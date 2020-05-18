Провокаторов - уволить: Кадыров потребовал разобраться с врачами из-за жалоб на нехватку средств защиты

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал провокацией ситуацию, возникшую в Гудермесской больнице, а причастных к ней медиков потребовал уволить, хоть они публично и извинились. Произошедшее уже стоило должности главврачу учреждения Ильясу Энганоеву.

Напомним, неделю назад в Чечне стали распространять через мессенджеры аудиосообщения от некоторых врачей. Они пожаловались, что больницу перепрофилируют под лечение больных коронавирусом, а средств защиты не хватает.

- Провокаторов надо уволить! Всего у нас хватает: оборудования, кислорода, лекарств. Мы закупаем миллионы масок, у нас до сих пор лежат минимум 30-40 тысяч противочумных костюмов. Мы можем оказывать помощь другим регионам! - заявил Кадыров в эфире ЧГТРК «Грозный» во время заседания оперативного штаба.

Глава республики включил две аудиозаписи. На одной говорится о смерти сотрудницы гудермесской больницы, на второй сын «погибшей» женщины сообщает, что она вообще-то жива.

- Какая-то сумасшедшая рассылает фейковое аудио, его обсуждают, не проверяя, все ведущие правозащитники. А врач должна успокаивать, снимать панику! - прокомментировал Кадыров.

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов объяснил, как такой скандал стал возможен. 12 мая гудермесскую больницу, как одну из лучших в регионе, решили перепрофилировать для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Уже 14 числа медучреждение должно было начать прием таких пациентов. 13 мая на склады больниц поступили противочумные костюмы, очки и другие средства защиты. Но руководство ненадлежащим образом донесло до персонала информацию. Более того - авторами сообщений о неготовности больницы стали медики, которые и не должны были контактировать с инфицированными.

Врачи в итоге выступили с заявлением на местном телевидении. Они признали, что их жалоба не имеет под собой основания, они поторопился с выводами, так как просто были напуганы и не знали о реальных запасах защиты.

Кстати, в Чечне уже началось снятие режима самоизоляции из-за коронавируса. По данным на 17 мая, в республике зафиксировано 943 случая заражения. 580 уже вылечились. Девятерых, к сожалению, спасти не удалось.

За онлайн-картой распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными можно следить по ссылке.