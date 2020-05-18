2020-05-18T02:54:23+03:00
Общество

Провокаторов - уволить: Кадыров потребовал разобраться с врачами из-за жалоб на нехватку средств защиты

После скандала в Гудермесе глава Чечни заявил, что республика обеспечена всем так, что может помогать другим
Анна ЕГОРОВА
Поделиться:
Рамзан Кадыров объяснил, сколько на самом деле в Чечне средств защитыРамзан Кадыров объяснил, сколько на самом деле в Чечне средств защитыФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал провокацией ситуацию, возникшую в Гудермесской больнице, а причастных к ней медиков потребовал уволить, хоть они публично и извинились. Произошедшее уже стоило должности главврачу учреждения Ильясу Энганоеву.

Напомним, неделю назад в Чечне стали распространять через мессенджеры аудиосообщения от некоторых врачей. Они пожаловались, что больницу перепрофилируют под лечение больных коронавирусом, а средств защиты не хватает.

- Провокаторов надо уволить! Всего у нас хватает: оборудования, кислорода, лекарств. Мы закупаем миллионы масок, у нас до сих пор лежат минимум 30-40 тысяч противочумных костюмов. Мы можем оказывать помощь другим регионам! - заявил Кадыров в эфире ЧГТРК «Грозный» во время заседания оперативного штаба.

Глава республики включил две аудиозаписи. На одной говорится о смерти сотрудницы гудермесской больницы, на второй сын «погибшей» женщины сообщает, что она вообще-то жива.

- Какая-то сумасшедшая рассылает фейковое аудио, его обсуждают, не проверяя, все ведущие правозащитники. А врач должна успокаивать, снимать панику! - прокомментировал Кадыров.

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов объяснил, как такой скандал стал возможен. 12 мая гудермесскую больницу, как одну из лучших в регионе, решили перепрофилировать для лечения больных с коронавирусной инфекцией. Уже 14 числа медучреждение должно было начать прием таких пациентов. 13 мая на склады больниц поступили противочумные костюмы, очки и другие средства защиты. Но руководство ненадлежащим образом донесло до персонала информацию. Более того - авторами сообщений о неготовности больницы стали медики, которые и не должны были контактировать с инфицированными.

Врачи в итоге выступили с заявлением на местном телевидении. Они признали, что их жалоба не имеет под собой основания, они поторопился с выводами, так как просто были напуганы и не знали о реальных запасах защиты.

Кстати, в Чечне уже началось снятие режима самоизоляции из-за коронавируса. По данным на 17 мая, в республике зафиксировано 943 случая заражения. 580 уже вылечились. Девятерых, к сожалению, спасти не удалось.

За онлайн-картой распространения коронавируса в СКФО со статистикой и подробными данными можно следить по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Чечне»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Ставрополье откроют еще один светомузыкальный фонтан
Общественный транспорт Ставрополья заработал в режиме повышенной готовности
В Кабардино-Балкарии число зараженных COVID-19 выросло до 1,7 тысяч
У отца и тренера Хабиба Нурмагомедова поражены 75 процентов легких
В Ставрополе высадят больше 600 тысяч цветов
Срочники, прибывшие служить на Северный Кавказ, уйдут на карантин
Инфекционисты поддержали открытие санаториев на Ставрополье
На Ставрополье выписали 500 выздоровевших пациентов с COVID-19
В Чечне более 50 медиков заразились коронавирусом
На Ставрополье медицинские щитки стали печатать на 3D-принтере
На Ставрополье выявили еще 98 случаев заражения коронавирусом
В Дагестане более 40 врачей умерли от коронавируса
Добром за добро: Тони Фергюсон поддержал Хабиба Нурмагомедова в трудный момент
Прокуратура проверит сведения о невыплате президентской надбавки врачам в КЧР
На Ставрополье отложили открытие непродовольственных магазинов
Минздрав рассказал о правилах использования масок на Ставрополье
Грозы, град и шторм придут на Ставрополье на выходных
На Ставрополье три человека погибли в аварии со «Скорой»
На Ставрополье выросло число заражённых коронавирусом
В Ингушетии во время самоизоляции прошли массовые похороны
В КБР жителям разрешили прогулки, занятия спортом на воздухе и посещение парикмахерских
На Ставрополье продолжается выдача льготных ипотечных кредитов для жителей сёл
В Железноводске скончался второй пациент с коронавирусом
На Ставрополье провели больше 50 тысяч тестов на Covid-19
В Пятигорске власти расторгли контракт по «Поляне Песен»