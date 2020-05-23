В Дагестане развернули первый полевой госпиталь для приема пациентов с коронавирусом

В дагестанском Буйнакске, сегодня, 23 мая открыли первый полевой госпиталь для приема пациентов, зараженных коронавирусом. Он развернулся в местности Герей-авлак.

Сообщается, что указание о переброске в Дагестан двух мобильных госпиталеи исходило от министра обороны России Сергея Шои гу по поручению президента страны Владимира Путина.

Передвижнои госпиталь предназначен для стационарного лечения жителеи Буи накского раи она, больных коронавирусом. Он состоит из инфекционного, реанимационного, санитарно-эпидемиологического и приемо-сортировочного отделении .

Новый госпиталь оборудован шестью аппаратами ИВЛ с увлажнителями, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, а также аппаратами УЗИ и анализаторами крови.

В его состав входят 135 военнослужащих, 72 из которых медицинские специалисты, и 38 единиц техники.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/780746" frameborder="0"></iframe> Полевой госпиталь в Буйнакске готов к приему больных коронавирусом.Госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких и УЗИ, мониторами интенсивного наблюдения за пациентами, рентгенографическими аппаратами и анализаторами крови

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на утро 23 мая коронавирусом в Дагестане заражено 3855 человек. Суточный прирост составил всего 109 заболевших. 2882 человека выздоровели. За сутки выписано 393 пациента. Всего скончавшихся — 65 человек.