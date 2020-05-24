Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: список городов и районов на 24 мая 2020 года

Где в Ставропольском крае обнаружен коронавирус: публикуем список населенных пунктов на 24 мая 2020 года.

Новый день начался с плохих новостей. За сутки на Ставрополье скончались ещё два человека с диагнозом коронавирусная инфекция. Число заболевших за день увеличилось на 74 человека. За всё время в крае зарегистрировано 1855 случаев заражения.

Среди заболевших 172 - это дети. Таким образом, в регионе за все время умерли от инфекции 38 пациентов.

Ставрополь – 225

Пятигорск – 222

Невинномысск – 149

Кочубеевское – 83

Чернолесское (Новоселицкий район) – 68 (+1)

Левокумское – 45

Кисловодск – 44 (+1)

Ессентуки – 50

Иноземцево – 44

Буденновск – 32 (+2)

Нефтекумск – 32

Барсуковская (Кочубеевский район) – 27

Степное (Степновский район) – 26

Георгиевск – 24

Арзгир – 25 (+1)

Зеленокумск – 24 (+4)

Зольская (Кировский горокруг) – 20

Казьминское (Кочубеевский район) – 20

Ачикулак (Нефтекумский горокруг) – 20

Минеральные воды – 18

Благодарный – 17 (+1)

Михайловск – 16

Ивановское (Кочубеевский район) – 16 (+1)

Озек-Суат (Нефтекумский горокруг) – 16 (+2)

Лысогорская (Георгиевский горокруг) – 15

Горячеводский поселок (горокруг Пятигорск) – 14

Иргаклы (Степновский район) – 13 (+1)

Ессентукская (Предгорный район) – 16

Архангельское (Буденновский район) – 12

Грушевское (Александровский район) – 11

Новозаведенное (Георгиевский горокруг) – 10

Свободы (горокруг Пятигорск) – 10

Урожайное (Левокумский район) – 10

Незлобная (Георгиечский горокруг) – 10

Каясула (Нефтекумский горокруг) – 9

Соломенское (Степновский район) – 9

Заветное (Кочубеевский район) – 9

Долиновка (Новоселицкий район) – 9

Эдельбай (Благодарненский горокруг) – 9

Александровское – 9 (+3)

Обильное (Георгиевский горокруг) – 8

Комсомолец (Кировский горокруг) – 7

Махмуд-Мектеб (Нефтекумский горокруг) – 7

Абдул-Газы (Нефтекумский горокруг) – 7

Правокумское (Левокумский район) – 7

Славенский (Новоалександровский горокруг) – 7

Кара-Тюбе (Нефтекумский горокруг) – 6

Полыновский (Буденновский район) – 6

Затеречный (Нефтекумский горокруг) – 6

Спасское (Благодарненский горокруг) – 6

Курсавка (Андроповский район) – 6

Казинка (Андроповский район) – 6

Новоселицкое (Новоселицкий район) – 6

Полыновский (Буденновский район) – 6

Юца (Предгорный район) – 8

Напоминаем, что на Ставрополье режим самоизоляции продлен до 31 мая. А с 18 мая введен обязательный масочный режим. Тем временем, Ставрополье наращивает свои фармацевтические мощности.

В нашем крае работает единственный на Юге России производитель инфузионных растворов – завод «ЭСКОМ».

В этом году на предприятии запущена новая линия. Теперь инфузионные растворы выпускаются не только в стекле, но и в пластиковой таре, что делает их использование более удобным.