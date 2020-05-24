Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 24 мая 2020: умерших от COVID-19 стало больше

Новые случаи заражения коронавирусом в Ставрополе на 24 мая 2020: число инфицированных выросло. По сводке оперативного штаба на утро, опубликованной губернатором Владимиром Владимировым, в крае зарегистрировали 1855 случаев заражения.

За сутки медики диагностировали коронавирус еще у 74 человек. За всё время в крае зарегистрировано 1855 случаев заражения

Среди заболевших 172 - это дети. На сегодня 28 пациентов находятся в тяжёлом состоянии. Состояние 138 человек оценивается как средней тяжести. 711 пациентов выздоровели и выписаны домой. Таким образом, в регионе за все время умерли от инфекции 38 пациентов.

Как выяснилось, на Ставрополье почти в половине случаев коронавирус протекает бессимптомно. Ещё 20% больных оказываются среднетяжёлыми. Подробную статистику по случаям заражения привёл краевой Минздрав.